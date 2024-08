Dune: Awakening: Erstes Gameplay von der Gamescom

Funcom veröffentlicht das Open World Survival-MMO Dune: Awakening, Anfang 2025 für PC; die Konsolenfassung erscheint später.

Auf der gamescom Opening Night Live erhielten Fans einen 5-minütigen ersten Einblick ins Gameplay. Zum ersten Mal wurde gezeigt, wie es Spieler von der Nahrungssuche und dem simplen Überleben in eine Position schaffen können, wo sie eine ganze Gilde auf der Jagd nach Spice mobilisieren.

Dune: Awakening spielt auf dem tödlichsten Planeten der Galaxie und fordert Spieler dazu heraus zu

Spieler vergrößern den eigenen Einfluss durch den Kampf, den Fluss des Spice, das Bauen und Verbessern von Basen, das Craften von Fahrzeugen sowie durch Handel. Sie beschreiten den Pfad eines Mentaten, eines Soldaten, Planetologen, Schwertmeisters oder einer Bene Gesserit, und entwickeln so ihren Charakter weiter. KONTROLLE AUSZUÜBEN: Wer das Spice kontrolliert, hat die Macht in einer Welt voller Gildenkämpfe und Krieg. Spieler schließen sich Gilden an, ergreifen für Harkonnen oder Atreides Partei und treten in dynamischen Gilde-gegen-Gilde-Schlachten mit Fahrzeugen, Technologie und Spezialstreitkräften an.

Dune: Awakening ist mit einer 30-minütigen Präsentation und Fremkit-Swag auf dem Showfloor der gamescom anzutreffen, der riesige Sandwurm ist schwer zu übersehen.

Für alle, die daheimbleiben müssen, wird die Präsentation von diversen Creatorn wie Sacriel, Alphacast und Mowky gestreamt. Journalisten und Creator erhalten zudem hinter verschlossenen Türen weitere Einblicke, die sie bald mit der Öffentlichkeit teilen werden.

Joel Bylos, Creative Director bei Funcom, meint: „Es ist jedes Mal etwas Besonderes, zum ersten Mal Gameplay zu zeigen. Besonders, wenn das Zusammenspiel zwischen allen Systemen für komplett unerwartete Momente sorgt. Das Team hat einen tollen Job gemacht und wir sind gespannt darauf, wie die Community reagiert.“

Dune: Awakening entsteht in enger Zusammenarbeit mit Herberts Erben und Legendary und spielt in einer alternativen Zeitlinie, in der Paul Atreides nie geboren wurde. Das bietet den Spielern die Möglichkeit, die Zukunft von Arrakis selbst in die Hand zu nehmen.

Sam Rappaport, Vice President of Interactive Media bei Legendary Entertainment, sagt: „Wir sind ganz aus dem Häuschen, dass Spieler auf der gamescom jetzt einen Blick aufs Gameplay von Dune: Awakening’ werfen können. Die authentische Darstellung und das Auge fürs Detail der Entwickler sorgen dafür, dass die Welt von Dune so tiefgängig und detailliert präsentiert wird, wie in den wundervollen Filmen von Denis Villeneuve. Das Spiel zeigt, wie engagiert die Entwickler sind und stellt für Fans eine ganz neue Möglichkeit dar, sich mit der ikonischen Saga zu beschäftigen.“

Die dritte Dune: Awakening Direct findet am 29. August statt und wird weiteres Gameplay und Details enthüllen, mit der fantastischen Soe Gschwind als Host. Dune: Awakening erscheint Anfang 2025 für PC, sowie später auch für PlayStation 5 und Xbox Series X|S.