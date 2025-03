Dune: Awakening: Es wird stürmisch auf Arakis

Am 20. Mai erscheint Dune: Awakening, das erste Open-World-Multiplayer-Survival-Spiel angesiedelt auf Arrakis. In einem neuen Video (weiter unten) stellt Funcom die Größe des Wüstenplaneten vor, der von Frank Herberts legendärem Sci-fi-Roman und Legendary Entertainments preisgekrönten Filmen inspiriert ist.

Arrakis ist zwar ein Wüstenplanet, aber trotzdem überraschend vielfältig, wie im kürzlich erschienenen Beauty of Arrakis-Video gezeigt wird:

Die Spieler decken die Ressourcen in ihrer Umgebung durch ihren Scanner und Module an ihren Fahrzeugen auf oder erklimmen die höchsten Felsen, um eine Erkundungssonde auszusenden, die weite Teile der Karte freilegt und wichtige Orte wie Schiffswracks oder Ökologielabore zeigt.

Die tiefe Wüste, ein riesiges, sich ständig veränderndes Endgamegebiet, lockt die Spieler an und lässt sie gleichzeitig in Ehrfurcht erschaudern, wenn sich die Himmel mit explodierenden Spice-Blasen und den Coriolis-Stürmen füllen. Diese tödlichen Stürme fegen regelmäßig über die Karte und verändern sie jedes Mal, wobei sie neue Ressourcen und Orte freilegen und die alten begraben. Wenn sich der Staub gelegt hat, können die Spieler das neue Land erkunden und Karten erstellen, die sie an andere Spieler verkaufen.

Erkundung ist wichtig in Dune: Awakening, aber nur ein Teil des Ganzen. Im nächsten Video wird das Sandbox-Kampfsystem näher behandelt.

Exploring Arrakis – Secrets of the Desert:

Dune: Awakening erscheint am 20. Mai vorerst nur für PC. Spieler können den Character Creator & Benchmark Mode bereits jetzt auf Steam herunterladen, um ihren Charakter vor der Veröffentlichung zu erstellen und den exklusiven Frameblade Knife Skin zu erhalten.