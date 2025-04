Dune: Awakening: Fünf Tage in Carthag: Teil Eins

Erlebt die ersten fünf Tage in Carthag und taucht tief in die Welt von Dune: Awakening ein.​

In Dune: Awakening beginnt ihr eure Reise als Gefangene auf Arrakis, entsandt, um das Verschwinden der Fremen zu untersuchen. Während der ersten fünf Tage in Carthag müsst ihr lernen, in der harschen Wüstenumgebung zu überleben, Ressourcen zu sammeln und Allianzen zu schmieden.

Eure Entscheidungen beeinflussen, ob ihr euch den Atreides oder den Harkonnen anschließt oder euren eigenen Weg geht. Die Stadt Carthag dient dabei als zentraler Knotenpunkt für Handel, Interaktion mit anderen Spielern und strategische Planungen. Bereitet euch darauf vor, die Geheimnisse von Arrakis zu lüften und euren Platz in dieser komplexen Welt zu finden.​