Dune: Awakening: Gameplay-Premiere auf der Gamescom

Funcom freut sich, bekannt zu geben, dass Dune: Awakening, das Open-World-Survival-MMO, Anfang 2025 veröffentlicht wird, wobei die Veröffentlichung für die Konsole für einen späteren Zeitpunkt geplant ist.

Bei der Premiere auf der gamescom Opening Night Live wurden die Fans mit einer 5-minütigen exklusiven Gameplay-Enthüllung verwöhnt, die zum ersten Mal den Aufstieg eines Spielers vom Plündern und Überleben bis hin zur Mobilisierung einer ganzen Gilde auf der Suche nach Spice zeigt. 30 Minuten Gameplay wird indes auf der Messe gezeigt und später auch online verfügbar sein.

Seht euch das neue Gameplay jetzt in Aktion an:

Dune: Awakening spielt auf dem gefährlichsten Planeten des Universums und fordert die Spieler heraus die glühende Wüste und die riesigen Sandwürmer zu überleben, indem sie die Lebensweise der Fremen erlernen.

Erweitert euren Einfluss durch Kämpfe, Spice-Fluss, den Bau und die Verbesserung von Stützpunkten, die Herstellung von Fahrzeugen und den Handel. Entwickelt euren Charakter, indem ihr den Weg des Mentat, Trooper, Planetologen, Schwertmeisters oder Bene Gesserit beschreitet.

Kontrolliert das Spice und sichert euch die Macht, während Intrigen und Kriege in den Gilden toben. Tretet einer Gilde bei und schließt euch dem Haus Harkonnen oder Atreides an, um in dynamischen Gilden-gegen-Gilden-Schlachten, in denen eine Reihe von Fahrzeugen, Technologien und spezialisierten Kämpfern zum Einsatz kommen, um das kostbare Spice zu kämpfen.

Oel Bylos, Creative Director bei Funcom, sagte: „Das Gameplay zum ersten Mal zu enthüllen, ist immer ein großer Moment, besonders bei einem Spiel, bei dem das Zusammenspiel all dieser Systeme völlig unerwartete Momente schaffen kann. Aber das Team hat einen unglaublichen Job gemacht und wir können es kaum erwarten zu sehen, wie die Community reagiert.“

In enger Zusammenarbeit mit Herbert Estate und Legendary führt Funcoms Dune: Awakening eine alternative Geschichte ein, in der Paul Atreides nie geboren wurde, und gibt den Spielern die Möglichkeit, die Zukunft von Arrakis selbst in die Hand zu nehmen.

Sam Rappaport, Vizepräsident für interaktive Medien bei Legendary Entertainment, sagte: „Wir freuen uns unglaublich darauf, dass die Spieler auf der Gamescom einen ersten Blick auf “Dune: Awakening‘ auf der Gamescom werfen können. Die Authentizität des Spiels und die Liebe zum Detail vermitteln erfolgreich den Reichtum und die Tiefe des Dune-Universums auf eine Weise, die an die wunderschöne Welt in Denis Villeneuves Filmen erinnert. Dieses Spiel ist ein Beweis für das Engagement der Entwickler und eine aufregende neue Möglichkeit für Fans, sich mit der legendären Saga auseinanderzusetzen.“

Nach der Veröffentlichung der exklusiven Gameplay-Enthüllung freut sich Funcom, bekannt zu geben, dass die dritte Folge von Dune: Awakening Direct am 29. August ausgestrahlt wird und noch mehr Gameplay-Material und Details zu den Features präsentiert, mit dem fantastischen Soe Gschwind als Moderator.