Dune: Awakening: Konsolen-Features enthüllt und physische Edition bestätigt

Funcom hat einen ausführlichen Einblick in die Konsolenversion von Dune: Awakening veröffentlicht und gleichzeitig eine physische PlayStation-5-Version angekündigt.
Das Open-World-Survival-Spiel erscheint am 22. September 2026 für Xbox Series X|S und PlayStation 5.
Zum Start erhalten Konsolenspieler sämtliche Inhalte und Verbesserungen, die seit der PC-Veröffentlichung hinzugekommen sind. Dazu zählen unter anderem ein vollständig optionales PvP-System, neue Missionen, zusätzliche Gebiete sowie zahlreiche Komfortverbesserungen.
Zu den größten Neuerungen gehört ein vollwertiger Einzelspieler-Modus, in dem die komplette Handlung ohne andere Spieler erlebt werden kann. Zusätzlich lässt sich der Schwierigkeitsgrad umfangreich anpassen – von der Ressourcen-Ausbeute über den Erfahrungsgewinn bis hin zum Kampfsystem.
Mit dem September-Update wird außerdem das Finale von Buch 1 der Geschichte eingeführt und die filmreife Handlung abgeschlossen. Auf Xbox Series X und PlayStation 5 peilt Funcom im Performance-Modus 60 FPS an.
Neben den digitalen Versionen erscheint am 22. September auch eine physische PlayStation-5-Edition, die in Europa gemeinsam mit Bandai Namco Entertainment Europe vertrieben wird. Für Vorbesteller stehen – je nach Edition – verschiedene Bonusinhalte wie das Terrarium von Muad’Dib, exklusive Farbpaletten sowie ein Vorabzugang von bis zu fünf Tagen bereit.
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
September ist aber auch wieder ein schlechter Zeitraum, glaube da wird Dune etwas untergehen auf den Konsolen 😅
was kommt denn im September soviel tolles ?
der Bus Simulator ?
😂
Valor Mortis, Silent Hill Townfall, Warhammer 40k Dawn of War, Hell is US, Wolverine , Control Resonant, Fire Emblem, Halloween und mein Favorit Blood of the Dawnwalker. Und im November steht für die meisten schon GTA an.
Hab bestimmt ein paar Spiele noch vergessen 😅
Nachtrag, ohne Hell is US, das ist vom vorigen Jahr 😅
Blood of Dawnwalker, Onimusha, Control Resonant usw.
Bin gespannt 😁
Bin auch schon gespannt werde es im Pass Spielen 😎
Werde ich definitiv im GP antesten. Wer weiß wenn die Series X Version sauber läuft und mir Dune zusagt , bin ich auch gern bereit mir die CD zu holen.
Cool, Einzelspielermodus.
Hatte eh vor es zu testen, aber so könnte es noch angenehmer werden.
Ich bin da wohl raus, trotzdem viel Spaß an alle.