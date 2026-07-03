Dune: Awakening: Konsolen-Features enthüllt und physische Edition bestätigt

Funcom hat einen ausführlichen Einblick in die Konsolenversion von Dune: Awakening veröffentlicht und gleichzeitig eine physische PlayStation-5-Version angekündigt.

Das Open-World-Survival-Spiel erscheint am 22. September 2026 für Xbox Series X|S und PlayStation 5.

Zum Start erhalten Konsolenspieler sämtliche Inhalte und Verbesserungen, die seit der PC-Veröffentlichung hinzugekommen sind. Dazu zählen unter anderem ein vollständig optionales PvP-System, neue Missionen, zusätzliche Gebiete sowie zahlreiche Komfortverbesserungen.

Zu den größten Neuerungen gehört ein vollwertiger Einzelspieler-Modus, in dem die komplette Handlung ohne andere Spieler erlebt werden kann. Zusätzlich lässt sich der Schwierigkeitsgrad umfangreich anpassen – von der Ressourcen-Ausbeute über den Erfahrungsgewinn bis hin zum Kampfsystem.

Mit dem September-Update wird außerdem das Finale von Buch 1 der Geschichte eingeführt und die filmreife Handlung abgeschlossen. Auf Xbox Series X und PlayStation 5 peilt Funcom im Performance-Modus 60 FPS an.

Neben den digitalen Versionen erscheint am 22. September auch eine physische PlayStation-5-Edition, die in Europa gemeinsam mit Bandai Namco Entertainment Europe vertrieben wird. Für Vorbesteller stehen – je nach Edition – verschiedene Bonusinhalte wie das Terrarium von Muad’Dib, exklusive Farbpaletten sowie ein Vorabzugang von bis zu fünf Tagen bereit.