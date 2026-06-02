Dune: Awakening: Konsolen-Release für PlayStation 5 und Xbox Series X|S verkündet

Ein neuer Story-Trailer zu Dune: Awakening bestätigt den globalen Release für PlayStation 5 und Xbox Series X|S am 22. September.
Neue Inhalte wie ein frischer Single-Player-Modus sowie ein weiterer Kapitelabschnitt der cinematischen Storyline sollen die Survival-Erfahrung im bekannten Science-Fiction-Universum erweitern und die bisherige Version als „definitive Edition“ positionieren.
Im Trailer werden zudem zahlreiche Erweiterungen und Verbesserungen angekündigt, die das Spielerlebnis auf allen Plattformen ausbauen sollen.
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
1 Kommentar AddedMitdiskutieren
„Neue Inhalte wie ein frischer Single-Player-Modus sowie ein weiterer Kapitelabschnitt der cinematischen Storyline sollen die Survival-Erfahrung im bekannten Science-Fiction-Universum erweitern und die bisherige Version als „definitive Edition“ positionieren.“
Single-Player-Modus, genau das brauche ich. Sehr geil, der Trailer gefällt mir richtig gut.