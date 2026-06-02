Dune: Awakening: Konsolen-Release für PlayStation 5 und Xbox Series X|S verkündet

Mit einem neuen Story Trailer erhält Dune: Awakening einen festen Release-Termin und erweitert seine Inhalte für Konsolen.

Ein neuer Story-Trailer zu Dune: Awakening bestätigt den globalen Release für PlayStation 5 und Xbox Series X|S am 22. September.

Neue Inhalte wie ein frischer Single-Player-Modus sowie ein weiterer Kapitelabschnitt der cinematischen Storyline sollen die Survival-Erfahrung im bekannten Science-Fiction-Universum erweitern und die bisherige Version als „definitive Edition“ positionieren.

Im Trailer werden zudem zahlreiche Erweiterungen und Verbesserungen angekündigt, die das Spielerlebnis auf allen Plattformen ausbauen sollen.