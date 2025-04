Dune: Awakening: Retro-Radio mit 90er Jahre-Dune-Soundtracks

Die Spieler können die Soundtracks der Videospiele Dune und Dune II: Battle for Arrakis aus dem Jahr 1992 in Dune: Awakening über das spielinterne Radio hören. Dune: Awakening ist inspiriert von Frank Herberts Science-Fiction-Roman und den preisgekrönten Filmen von Legendary Entertainment.

Der Soundtrack zu Dune II: Battle for Arrakis wurde von Frank Klepacki komponiert. Philippe Ulrich und Stéphane Picq komponierten den Dune: Spice Opera-Soundtrack, der 2024 neu gemastert wurde. Leider ist Stéphane Picq gerade im Februar 2025 verstorben.

„Dune hat ein Vermächtnis in Büchern und Filmen hinterlassen – aber auch in Videospielen,“ sagt Chief Creative Officer Joel Bylos. „Die Soundtracks von Dune und Dune II gehörten zu den großartigsten der 90er Jahre und es ist eine große Ehre, sie durch das Communinet in Dune: Awakening mit einer neuen Generation von Spielern teilen zu können.“