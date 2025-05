Dune: Awakening: Schools of the Imperium: Der Trooper im Fokus

Gut ausgebildet, schwer bewaffnet – der Rückhalt der Großen Häuser: Schools of the Imperium: Der Trooper von Dune: Awakening im Fokus!

In der zweiten Folge der Schools of the Imperium gewährt Dune: Awakening einen tieferen Einblick in eine der zentralen Rollen auf dem Schlachtfeld: den Trooper.

Als Rückgrat der stehenden Armeen der Großen Häuser im Landsraad verkörpert er Disziplin, Präzision und taktische Schlagkraft.