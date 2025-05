Dune: Awakening: Showcase erforscht Mid- bis Endgame

Funcoms kürzlicher Livestream zeigte die Fülle an Systemen und Inhalten, die sowohl für PvE- als auch für PvP-Spieler in Dune: Awakening verfügbar sind.

Nur noch wenige Tage bis zum PC-Start von Dune: Awakening am 5. Juni beginnt, bevor das Spiel am 10. Juni in vollem Umfang veröffentlicht wird, hat Entwickler Funcom einen ersten Blick darauf geworfen, was die Spieler über das hinaus erwarten können, was in der kürzlichen groß angelegten Beta spielbar war.

Inspiriert von den preisgekrönten Blockbuster-Filmen von Denis Villeneuve und Legendary Entertainment, wird Dune: Awakening zum ersten Mal Arrakis in einem Open-World-Spiel wieder.

Der Livestream gab einen kleinen Einblick in Dune: Awakening in der Mitte bis zum Ende des Spiels. Funcom nahm die Zuschauer mit auf eine Tour durch das große Hagga-Becken (von dem die Spieler während des Beta-Wochenendes nur etwa 25 % zu sehen bekamen), um die Größe und Vielfalt zu verdeutlichen, die die Spieler erwartet.

Die üppigen O’odham, der abweisende Hagga-Graben, die hohen Türme und imposanten Felsformationen von Jabal Eifrit, um nur einige zu nennen.

Während die Spieler diese riesigen und vielfältigen Landschaften erforschen, werden sie weiterhin die Geheimnisse von Dune aufdecken: Awakening, in das sie auch schon in der Beta einen Vorgeschmack bekommen haben.

Bevor die Spieler die riesigen Dünen und Gefahren der Tiefen Wüste überhaupt in Betracht ziehen, erleben sie ein Überlebensspiel in vollem Umfang. Sie werden in den Reihen der Atreides oder Harkonnen aufsteigen, mächtige Festungen errichten, imperialen Teststationen trotzen, fortschrittliche Schemata herstellen, mit einer Vielzahl von Fahrzeugen erkunden und ernten und vieles, vieles mehr.

Mit dem Landsraad-Feature kann jeder dazu beitragen, seine gesamte Fraktion zu beeinflussen, egal ob er PvE oder PvP bevorzugt. Einen vollständigen Landsraad-Zyklus findet ihr in Games of Power – The Landsraad Explained.

Die Schulen des Imperiums sind eine wichtige Quelle der Macht und bieten Fähigkeiten von Orden wie den Mentaten, Bene Gesserit oder Schwertmeistern.

In Kombination mit dem großen Arsenal an Waffen, Rüstungen, Technologien, Fahrzeugen und Holzman-Schilden aus dem Dune-Universum bietet der Sandkasten-Kampf eine große Freiheit.

Während ihr an Macht gewinnt und fortgeschrittene Fähigkeiten aus verschiedenen Schulen freischaltet, könnt ihr neue Kombinationen und Synergien entdecken. Seht es in Aktion in Sandbox Combat – The Forms of Power.

Die genauen Zeiten für den weltweiten Launch auf dem PC (Konsolen folgen später) wurden bekannt gegeben. Der Vorabstart, der mit dem Kauf einer Deluxe oder Ultimate Edition möglich ist, beginnt jeweils um 16:00 Uhr am 5. Juni, der vollständige Start am 10. Juni. Unabhängig davon, wann die Spieler Zugang erhalten, kann jeder Dune: Awakening am 4. Juni auf Steam herunterladen. Das Spice wird fließen.