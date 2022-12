Dune: Awakening: Spice ist der Kern aller Konflikte im Open-World-Survival-MMO

Nach der Enthüllung von Dune: Awakening auf der gamescom 2022 hat Funcom, wie wir bereits berichtet haben, erste Eindrücke aus dem Pre-Alpha-Build des ambitionierten Open-World-Survival-MMOs veröffentlicht. Nun gibt es weitere Informationen zum Spiel für euch.

Dune: Awakening ist sowohl von Frank Herberts Science-Fiction-Meisterwerk DUNE als auch von dem preisgekrönten gleichnamigen Blockbuster von Denis Villeneuve und Legendary Entertainment beeinflusst. Das erfahrene Team von Funcom hat es sich dabei zum Ziel gemacht, Dune- und Survival-Fans gleichermaßen zu begeistern.

Der brandneue Teaser-Trailer zeigt die Weiten von Arrakis in ihrer ganzen Pracht und ist noch einmal hier zu sehen:

Funcom entwickelt seit mehr als zwei Jahrzehnten innovative Multiplayer- und Survival-Spiele, darunter zuletzt Conan: Exiles. Dune: Awakening baut auf diesem starken Fundament auf und verknüpft Open World-Survival- mit MMO-Elementen zu einem Dune-Erlebnis, welches Frank Herberts episches Universum auf einzigartige Weise zum Leben erweckt.

In Dune: Awakening kämpfen tausende Spieler gleichzeitig darum, die unzähligen Gefahren, die auf Arrakis lauern, zu überleben. Sie müssen ihre eigene Rolle und Identität finden und erleben eine intensive, persönliche Story.

Sie beginnen damit, Wasser zu suchen und sich behelfsmäßige Unterkünfte zum Schutz vor den Stürmen zu bauen, können sich aber bis in die obersten Ränge des Planeten hocharbeiten, wo sie über den Fluss des Spice selbst bestimmen.

Das Spice ist der Kern aller Konflikte, des Fortschritts und des Machtgefüges in Dune: Awakening. Wo Spice-Depots erscheinen, versammeln sich Spieler.

Die Kämpfe zwischen ihnen können sich auf kurze Geplänkel beschränken, oder in riesige Schlachten zwischen Infanterie, Fahrzeugen und Ornithoptern ausarten, wobei jedem Truppenteil essenzielle Bedeutung zukommt.

Die Wüste verlangt den Spielern allerlei Entscheidungen ab und steckt voller unentdeckter Pfade. Den Spielern stehen allerlei Möglichkeiten offen: Per Ornithopter wird die Wüste ausgekundschaftet, mit fortschrittlicher Panzerung und Waffen wird man zum tödlichen Söldner. Vielleicht möchten sie aber auch eine effiziente Spice-Ernte leiten und Einfluss unter denen Großen Häusern gewinnen – all dies und mehr ist möglich.

Joel Bylos, Chief Creative Officer bei Funcom und Creative Director von Dune: Awakening, meint: „Ein Universum, das so vielschichtig und weitläufig ist wie das von Dune, passt perfekt zu Funcoms Ambitionen, mitreißende offene Multiplayer-Welten zu erschaffen. Mit Dune: Awakening wollen wir die Erwartungen der Spieler an das Survival-Genre übertreffen – wir können es kaum erwarten, dass sie es endlich spielen können.“ „Wir sind begeistert, die Welt von Dune auf solch immersive und interaktive Weise zum Leben erwecken zu können. Die Fülle an Details, die Funcom den Spielern von Dune: Awkening auf PC und Konsole darbietet, ist wirklich erstaunlich und wir freuen uns darauf, zu sehen, wie Fans von Dune und Survival-Spielen auf dem gefährlichsten Planeten des Universums ums Überleben kämpfen,“ fügt Sam Rappaport, VP, Interactive Media bei Legendary Entertainment hinzu.

Dune: Awakening erscheint für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. In den nächsten Monaten werden alle Aspekte des Spiels in ganzer Tiefe präsentiert, sodass die Spieler vor Beginn einer kommenden Beta genau wissen, was sie erwartet. Die Anmeldung ist unter www.duneawakening.com möglich.