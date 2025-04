Dune: Awakening: Steam-Beta-Wochenende, Story-Trailer veröffentlicht

Wenn Dune: Awakening am 10. Juni auf den Markt kommt, können die Spieler in die reichhaltige und fantasievolle Welt eintauchen, die von Frank Herbert erschaffen und von Denis Villeneuve und den preisgekrönten Filmen von Legendary Entertainment zum Leben erweckt wurde.

Davor, vom 9. bis 12. Mai, haben die Spieler die Möglichkeit, an einem groß angelegten Beta-Wochenende teilzunehmen, um das Überleben in den riesigen Wüsten von Arrakis sowie den größten Teil von Akt 1 der Geschichte zu erleben.

Dune: Awakening ist ein wesentlicher Bestandteil des gesamten Wandteppichs – der Open-World-Survival-Erfahrung – und verwurzelt die Spieler fest im Universum des Sci-Fi-Meisterwerks.

Ganz gleich, ob eure Geschichte während des Beta-Wochenendes oder zum Start des Spiels beginnt, im brandneuen Story-Trailer bekommt ihr einen Vorgeschmack auf diese Reise. Taucht ein in eine Welt, die nicht nur von der tödlichen Umgebung, sondern auch von mystischen Vorzeichen und uralten Plänen geprägt ist.

Großangelegtes Steam-Beta-Wochenende – 9. bis 12. Mai

Vom 9. bis 12. Mai findet die bisher größte Beta statt, an der im Vergleich zu früheren geschlossenen Betas eine große Anzahl neuer Spieler teilnehmen wird.

Die Spieler können während des groß angelegten Beta-Wochenendes die ersten 20 Stunden des Spiels und den größten Teil des ersten Akts der Geschichte erleben und dabei sowohl die Würze als auch die Geschichte kennenlernen.

Im Gegensatz zu früheren Betas gibt es bei dieser kein NDA, was bedeutet, dass alle Informationen offengelegt werden können und das Spiel für alle sichtbar gestreamt werden kann.

Spieler haben die Chance, Zugang zum Beta-Wochenende zu erhalten, indem sie die Dune: Awakening auf die Steam-Seite gehen, wo sie sich eine Wunschliste anlegen und den Zugang beantragen können, oder indem sie einen von zehntausenden Beta-Codes erhalten, die während des Global LAN Party Broadcast am 10. Mai verteilt werden. Alles, was ihr tun müsst, ist zusehen!

Globale LAN-Party-Übertragung – 10. Mai

Am 10. Mai können die Spieler die globale Dune: Awakening LAN Party Broadcast, der sowohl aus London als auch von der PAX East gestreamt wird.

Während dieses riesigen Events wird zu vielen anderen Orten auf der ganzen Welt gesprungen, um sich mit besonderen Gästen zu treffen (die Liste wird noch bekannt gegeben).

Die Zuschauer kommen in den Genuss von Gesprächen mit den führenden Entwicklern über das Spiel und von spannenden Wettbewerben zwischen verschiedenen Inhaltserstellern im Spiel.

Um Zugang zum Beta-Wochenende zu erhalten, ist dies der richtige Ort, denn während der Übertragung werden zehntausende Beta-Schlüssel an die Zuschauer verteilt.

Die Keys können verwendet werden, um sofortigen Zugang zum Dune: Awakening Beta-Wochenende.

Diejenigen, die an der PAX East teilnehmen, können sich mit uns unterhalten und haben die besondere Chance, das Spiel zu spielen.

Die Geschichte beginnt

„Finde die Fremen. Wecke den Schläfer.“ Das ist der Auftrag, den euch die Ehrwürdige Mutter gegeben hat, mit ihrem tödlichen Gom Jabbar an eurem Hals. Was folgt, ist eine Odyssee durch Arrakis, die von einer Vielzahl von Charakteren in detaillierten, filmischen Zwischensequenzen erzählt wird. Dune: Awakening bringt die filmische Erzählung weiter in den Multiplayer-Survival-Bereich.

Tretet in die Fußstapfen der Fremen, wenn ihr lernt, in der Wüste zu überleben und eine Vergangenheit aufzudecken, die der Sand begraben hat. „Jeder Mensch trägt seine Vergangenheit mit sich. Wer bist du?“

Dune vorbestellen: Awakening jetzt vorbestellen und zum Start am 10. Juni spielen oder die Deluxe- oder Ultimate-Edition erwerben, um einen Vorsprung von 5 Tagen und eine Reihe von exklusiven Ingame-Gegenständen zu erhalten.