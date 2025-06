Dune: Awakening: Über 189.000 gleichzeitige Spieler und neuer Accolades-Trailer

Dune: Awakening, das von Funcom entwickelte Open-World-Multiplayer-Survival-Spiel in großem Stil, hat begeisterte Kritiken erhalten und liegt derzeit bei einer 85%igen sehr positiven Steam-Bewertung mit über 28.700 Kritiken, einer 80er-Bewertung auf Metacritic und einer 81er-Bewertung auf OpenCritic.

Am ersten Wochenende nach der Veröffentlichung hat Dune: Awakening seinen Spitzenrekord an gleichzeitigen Spieler:innen gleich dreimal geknackt und erreichte über 189.000 Spieler:innen, womit es den Rekord von 53.400 Spieler:innen des Vorgängertitels Conan Exiles massiv übertraf und nun auch das am schnellsten verkaufte Spiel von Funcom aller Zeiten ist. Seit dem Head Start gehört Dune: Awakening durchgehend zu den meistgespielten Spielen auf Steam

Den Accolades Trailer gibt es hier: