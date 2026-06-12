Dune: Awakening: Video zeigt Konsolen-Gameplay und neue Details zum Solo-Erlebnis

Mit einem neuen Livestream haben die Entwickler von Dune: Awakening frische Einblicke in die Wüstenwelt von Arrakis gewährt.

Neben der Vorstellung einer besonderen Jubiläumsfeier im Spiel standen vor allem der Einzelspieler-Aspekt und die persönliche Charakterentwicklung im Mittelpunkt der Präsentation.

Während der Übertragung wurde außerdem Gameplay von der PlayStation 5 gezeigt. Dabei demonstrierte das Team verschiedene Spielmechaniken sowie die Erkundung der offenen Welt und ging näher auf die Möglichkeiten ein, die Spieler auch ohne feste Gruppen oder Gilden erwarten.

Ein besonderer Fokus lag auf dem charakterzentrierten Ansatz von Dune: Awakening. Die Entwickler erklärten, wie Entscheidungen, Fortschritt und individuelle Entwicklung die eigene Geschichte auf Arrakis prägen sollen. Trotz der Online-Komponente soll das Spiel auch Spielern entgegenkommen, die lieber alleine unterwegs sind und die Welt in ihrem eigenen Tempo erleben möchten.

Darüber hinaus wurde die kommende Jubiläumsfeier im Spiel vorgestellt. Spieler dürfen sich auf spezielle Aktivitäten und thematische Inhalte freuen, die das Universum von Dune weiter ausbauen und neue Anreize für die Erkundung von Arrakis schaffen sollen.

Der Livestream liefert damit weitere Einblicke in die langfristigen Pläne der Entwickler und zeigt, dass neben den Multiplayer-Elementen auch Solo-Spieler einen wichtigen Bestandteil der Spielerfahrung bilden – und erstmals Gameplay von der Konsole.

Dune: Awakening ist für PC erhältlich und erscheint für Xbox Series X|S und PlayStation 5.