Dune: Awakening: Wochenend-Beta für PC jetzt live

Dune: Awakenings große Wochenend-Beta ist live. Das riesige Multiplayer-Survival-Game ist das erste Open World-Spiel in der Welt von Dune und ist direkt inspiriert von den Blockbustern von Denis Villeneuve und Legendary Entertainment.

Entwickler Funcom bietet mehrere Möglichkeiten an, sich für die Beta zu bewerben: Per Wishlisten und Beantragen von Zugang über die Steampage oder per Mail. Alternativ läuft ab 21:00 Uhr am 10. Mai ein großer Global LAN Party Broadcast auf Twitch, bei dem Zehntausende Betakeys vergeben werden. Alle Details zur Beta gibt es hier.

Die Beta läuft bis zum 12. Mai um 23:59 Uhr. Dune: Awakening erscheint am 10. Juni für PC. Zu einem späteren Zeitpunkt soll das Spiel auch für Konsolen erscheinen.