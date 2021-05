Dungeon Defenders II: FPS-Boost bringt 60 FPS und mehr

Autor:, in / Dungeon Defenders II

Das Dungeon Defenders II-Frühjahrsputz-Update bringt große Änderungen in Etheria.

Dungeon Defenders II läuft ab sofort mit 60 FPS auf der Xbox Serie X|S. Verteidiger können jetzt Helden anpassen, Türme bauen, Kämpfe bestreiten und viele andere Aktionen mit 60 FPS durchführen. Dank Microsofts Abwärtskompatibilität wird das FPS-Boost-Feature ein flüssigeres und intensiveres Spielerlebnis in Etheria ermöglichen, sodass sich die Verteidiger mehr auf den Kampf konzentrieren können.

Nach einem kürzlichen Update von Xbox wurde eine weitere großartige Änderung an Dungeon Defenders II am Online-Multiplayer-System vorgenommen. Jetzt können sich alle Verteidiger zusammentun, um Etheria gemeinsam und kostenlos online zu verteidigen. Ein Xbox Live Gold-Abonnement ist nicht mehr erforderlich, um an Online-Multiplayer-Sitzungen teilzunehmen.

Zu guter Letzt wurde das „Frühjahrsputz“-Update für Dungeon Defenders II veröffentlicht. Dieses Update beinhaltet neue tägliche Login-Belohnungen, neue Splitter, ein neues Haustier, neue Pakete und einige dringend benötigte Meta-Änderungen.

Für eine begrenzte Zeit könnt ihr alle Helden (zusammen mit jedem zusätzlichen Helden, der in Zukunft veröffentlicht wird) für $30 USD freischalten. Das ist 75 % günstiger, als wenn ihr alle Helden einzeln kaufen würdet und die Ersparnis steigt mit jedem weiteren veröffentlichten Helden. Neue Skins werden in Zukunft ein regelmäßiger Bestandteil der Inhaltsupdates sein.

Neben Dungeon Defenders II wartet auch Dungeon Defenders: Awakened seit Ende März auf eurer Xbox Serie X|S und Xbox One auf euch: