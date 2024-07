Dungeons 4: Das Böse hat einen neuen Sheriff

Publisher Kalypso Media und der hauseigene Entwickler Realmforge Studios kündigen den ersten DLC für ihren Dungeon-Management-Simulator Dungeons 4 an.

The Good, the Bad and the Evil setzt das Abenteuer in einem neuen, vom Wilden Westen inspirierten Setting fort. Der DLC wird am 8. August auf PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5 veröffentlicht.

Die Schnodderlinge jubeln (werden aber schnell wieder an die Arbeit zurückgepfiffen), als das Schießwütige Böse seinen DLC enthüllt. In fünf neuen Missionen jagt Thalya die furchterregende Zwergenkönigin Brynnhild durch den ungezähmten Westen.

Neue Zwergeneinheiten wie der Pistolero und der Maschinenzwerg, bewaffnet mit mächtiger Zwergenwaffentechnologie, fügen mit dem DLC eine neue taktische Dimension des Bösen hinzu.

Züge rumpeln nun durch das Land (unterbrechen Thalyas bösen Schlaf!) und bringen Hoffnung für die Kräfte des Lichts und des Guten… einfach widerlich! Spieler:innen zerstören Lokomotiven und errichten einen eigenen Zug des Grauens zum Wohle aller, die dem Bösen dienen!

Wahnsinnig Wilder Westen: Dungeons 4 – The Good, the Bad and the Evil versetzt Spieler:innen mit 5 neuen, vollvertonten Missionen in ein brandneues Setting – den Westen. Dort wartet ein epischer Showdown zwischen Thalya und der Zwergenkönigin Brynnhild.

Dungeons 4 – The Good, the Bad and the Evil versetzt Spieler:innen mit 5 neuen, vollvertonten Missionen in ein brandneues Setting – den Westen. Dort wartet ein epischer Showdown zwischen Thalya und der Zwergenkönigin Brynnhild. Vier Zwerge für das Gute TM : Mit dem Pistolero, dem Maschinenzwerg, dem Scharfschützen und dem Braumeister erhält der Kampf zwischen Böse und Gut frische Würze.

: Mit dem Pistolero, dem Maschinenzwerg, dem Scharfschützen und dem Braumeister erhält der Kampf zwischen Böse und Gut frische Würze. Zug um Zug : Dampflokomotiven rattern quietschend durch die Prärie, randvoll mit dynamit-werfenden und um sich schießenden Zwergen. Spieler:innen knacken ihre Verteidigung und erfüllen dem Erwartungsfrohen Bösen einen Kindheitstraum, indem sie einen eigenen Zug bauen, der dafür sorgt, dass die Zwerge ihr letztes Ticket lösen.

: Dampflokomotiven rattern quietschend durch die Prärie, randvoll mit dynamit-werfenden und um sich schießenden Zwergen. Spieler:innen knacken ihre Verteidigung und erfüllen dem Erwartungsfrohen Bösen einen Kindheitstraum, indem sie einen eigenen Zug bauen, der dafür sorgt, dass die Zwerge ihr letztes Ticket lösen. Das große Krabbeln : Manalinge, Spinnen und Lavalinge erhalten Zuwachs von possierlichen Riesenskorpionen, die sowohl im Dungeon als auch an der Oberwelt ihr nervtötendes Unwesen treiben.

: Manalinge, Spinnen und Lavalinge erhalten Zuwachs von possierlichen Riesenskorpionen, die sowohl im Dungeon als auch an der Oberwelt ihr nervtötendes Unwesen treiben. Trautes Heim : Angesichts der neuen Feinde erweitern die Mächte des Bösen ihr Arsenal mit neuen Fallen, darunter die feurige Hydro-Lava-None oder die Dampf-Falle, die vorwitzige Helden in Nullkommanichts in fragwürdig riechende Dim Sum verwandelt, sowie neuen Bauoptionen wie Bodengitter, mit denen Spieler:innen auf Lava und Wasser bauen können.

: Angesichts der neuen Feinde erweitern die Mächte des Bösen ihr Arsenal mit neuen Fallen, darunter die feurige Hydro-Lava-None oder die Dampf-Falle, die vorwitzige Helden in Nullkommanichts in fragwürdig riechende Dim Sum verwandelt, sowie neuen Bauoptionen wie Bodengitter, mit denen Spieler:innen auf Lava und Wasser bauen können. Die Rückkehr der Zwergenkönigin : Brynnhild ist zurück – im Doppelpack mit ihrer Zwillingsschwester – und sie erdreistet sich ihr imposantes Stahlmonster einzusetzen.

: Brynnhild ist zurück – im Doppelpack mit ihrer Zwillingsschwester – und sie erdreistet sich ihr imposantes Stahlmonster einzusetzen. Dressed to kill: Thalya nimmt das wörtlich und geht mit ihrem neuen Outfit in die Vollen. Außerdem erhält sie neue passive Fähigkeiten.

Dungeons 4 – The Good, the Bad and the Evil wird am 8. August auf PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5 erscheinen.