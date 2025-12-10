Dungeons 4: Doppeltes Chaos im Double Trouble DLC

Kalypso Media und Realmforge Studios freuen sich (auf die bösartigste Art und Weise) bekannt zu geben, dass ihr neuer DLC für das von Kritikern gefeierte Dungeon-Management- und Strategiespiel Dungeons 4 ab sofort für PC, Xbox Series X|S und PlayStation®5 erhältlich ist. Derweil werkeln die Schergen bereits fleißig an einer Nintendo-Switch™-Version von Double Trouble.

Nachdem sie mal wieder an den kosmischen Kräften einer Dimension herumgebastelt haben (schon wieder!), bekommen die Geschwister Thalya und Tristan eine zweite Chance, einen Bruder oder eine Schwester zu haben, den oder die sie tatsächlich ertragen können – und landen prompt in einem alternativen Universum mit völlig neuen Versionen von sich selbst! Leider verstehen sich weder Thalya noch Tristan mit ihren Gegenstücken, stattdessen sind beide besessen davon, „die beste Version ihrer selbst zu sein“… Der Erzähler überlegte kurz, ihnen zu sagen, dass sie diesen Satz wohl etwas zu wörtlich genommen haben, entschied sich dann aber dagegen – nicht, dass sich am Ende alle vier gegen ihn verbünden.

Mit vier neuen Kampagnenmissionen, vier freischaltbaren Fähigkeiten, einem neuen Tag-Nacht-Zyklus und den schattenhaften Dunkelelfen bietet der DLC mehr Möglichkeiten denn je, im Oberwelt-Chaos für Verwüstung zu sorgen.

Features

Das T steht für Trubel?! Dungeons 4 – Double Trouble teleportiert Spieler:innen direkt in eine neue, vollvertonte Kampagne mit 4 turbulenten Missionen; mit von der Partie sind Thalya und Tristan in verschiedenen Versionen von sich selbst sowie ein Erzähler, der sich an den letzten Strohhalm seiner geistigen Gesundheit klammert.

teleportiert Spieler:innen direkt in eine neue, vollvertonte Kampagne mit 4 turbulenten Missionen; mit von der Partie sind Thalya und Tristan in verschiedenen Versionen von sich selbst sowie ein Erzähler, der sich an den letzten Strohhalm seiner geistigen Gesundheit klammert. Elfen, aber in Dunkel : Abgerundet wird das illustre Ensemble durch neue und düstere Einheiten für die eigene Armee – den Tiermeister, den Dunklen Paladin, den Zauberbrecher und die Dunkle Ritterin.

: Abgerundet wird das illustre Ensemble durch neue und düstere Einheiten für die eigene Armee – den Tiermeister, den Dunklen Paladin, den Zauberbrecher und die Dunkle Ritterin. Mehr Räume, sie alle zu binden : Spieler:innen rekrutieren neuen Einheiten über den – natürlich – Dunklen Portalraum, während sie im Zwinger die Viecher zähmen, die ihnen im Dungeon das Leben schwer machen, wie Manalinge oder die brandneuen Dunkelwesen.

: Spieler:innen rekrutieren neuen Einheiten über den – natürlich – Dunklen Portalraum, während sie im Zwinger die Viecher zähmen, die ihnen im Dungeon das Leben schwer machen, wie Manalinge oder die brandneuen Dunkelwesen. Die Nacht ist düster und voller Dunkelelfen : Die Oberwelt unterliegt (ha!) nun einem Tag-/Nacht-Zyklus – sobald die Sonne untergeht, werden die brandneuen Dunkelelfen-Einheiten massiv an Stärke gewinnen und den Feinden schmerzhaft beibringen, warum die Nacht voller Schrecken ist.

: Die Oberwelt unterliegt (ha!) nun einem Tag-/Nacht-Zyklus – sobald die Sonne untergeht, werden die brandneuen Dunkelelfen-Einheiten massiv an Stärke gewinnen und den Feinden schmerzhaft beibringen, warum die Nacht voller Schrecken ist. Glow-Up für die Generalin des Bösen: Vier neue Fähigkeiten für Thalya – „Maschinengewehr-Wesen”, „Dompteur”, „Dunkle Sonne” und „Der Dynamitschäfer” – und das schrecklich gute Gegenstück mit dem neuen „Königin der Dunkelelfen“-Outfit vor Neid erblassen lassen.

Spieler:innen verprügeln die doppelte Menge an Schergen* und suchen die Mächte des Guten erneut heim, denn Dungeons 4 – Double Trouble ist jetzt zum Preis von 14,99 Euro erhältlich! Zum Launch gibt es 10 % Rabatt, gültig 14 Tage im Steam- und Kalypso-Store sowie 7 Tage in ausgewählten PC-Partner-Shops.