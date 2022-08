Dungeons 4: Neuer Teil landet direkt im Xbox Game Pass

Kalypso Media kündigt an, dass sich das mit Spannung erwartete Dungeons 4 bei Realmforge Studios in Entwicklung befindet und ab 2023 die Oberwelt erobert. Die Mission des Absolut Bösen ist noch nicht abgeschlossen, und mit der Dunkelelfen-Zauberin Thalya an seiner Seite ist es wieder an der Zeit, Chaos und Zerstörung