Dungeons 4: Not Another Multiverse stellt das Böse auf den Kopf

Not Another Multiverse stellt das ultimative Böse in Dungeons 4 auf den Kopf. Thalya betritt im neuen DLC das Multiversum des Bösen, um für die Oberwelt zu kämpfen.

Kalypso Media und Realmforge Studios haben einen neuen DLC für ihre erfolgreiche Dungeon-Management-Simulation Dungeons 4 angekündigt.

In Dungeons 4 – Not Another Multiverse findet sich Thalya in einer alternativen Realität wieder, in der sie sich mit ihrem gutgesinnten Stiefbruder Tristan verbünden muss, um gemeinsam gegen das Böse und für das Wohl der Oberwelt zu kämpfen.

Der DLC umfasst eine brandneue Kampagne mit drei Missionen, einer neuen Gefechtskarte und die Möglichkeit, Heldengebäude in der Oberwelt zu errichten und zu kontrollieren, um Helden zu rekrutieren und auszubilden. Dungeons 4 – Not Another Multiverse erscheint am 10. Dezember für PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5.

Anhänger des Bösen™ können es kaum erwarten: Das Ultimative Böse war fleißig und präsentiert einen brandneuen DLC, der Thalya und den Schnodderlingen wahre Freude bereiten wird. In Dungeons 4 – Not Another Multiverse werden Thalya und ihr heldenhafter (*würg*) Stiefbruder Tristan durch ein Portal in eine andere Welt geworfen. In diesem alternativen Universum erkennen die Dämonen und Hordenkreaturen Thalya nicht wieder und greifen sie und Tristan an, sodass ihnen nichts anderes übrig bleibt, als sich zu verbünden.

Die neue, köstlich-böse Mini-Kampagne erkundet in drei Missionen das alternative Universum und ermöglicht es Spieler:innen in der ersten Mission sogar, Tristan zu steuern und die Kraft des Guten zu nutzen (so unangenehm das auch sein mag …). In der gesamten DLC-Kampagne müssen Thalya und Tristan zusammenarbeiten und ihre neu erworbenen „Team Gut“-Fähigkeiten einsetzen, um in ihr eigenes Universum zurückzukehren und sich endlich wieder gegenseitig ordentlich eins auf die Rübe geben zu können.

Zum ersten Mal in der Geschichte der Serie können Spieler:innen eine Armee des Guten aufbauen und in der Oberwelt 15 verschiedene Gebäude errichten, die es ermöglichen, Heldeneinheiten zu rekrutieren und auszubilden. Der DLC enthält außerdem eine neue Gefechtskarte „Dynamisches Geschwister-Duo“ sowie ein neues Heldenoutfit für Thalya, damit sie sich in der tugendhaften Helden-Community ihrer neuen Allianz auf Zeit optimal einfügen kann.

Wenn Böse gegen Böse kämpft und sich mit Gut zusammentut – ist das Gute dann Böse? Über diese tiefgründige Frage können Spieler:innen philosophieren, während sie in Dungeons 4 – Not Another Multiverse erstmals in der Geschichte der Serie die Kontrolle über Tristan übernehmen. Spieler:innen nutzen seine Zauber und seine Heldenschaar, um sich einem gemeinsamen Gegner zu stellen, der – unglaublich, aber wahr – noch böser ist als Thalya. WAS?

Ein Multiversum, in dem alles auf dem Kopf steht: Eine brandneue Mini-Kampagne mit drei voll vertonten Missionen führt Spieler:innen durch die Herausforderungen dieses neuen Multiversums, sie sich mit Thalyas nervtötendem Stiefbruder arrangieren müssen. Viel Spaß!

Spieler:innen machen die Oberwelt zu ihrem Stützpunkt: Mit der – naja – innovativen Allianz können Spieler:innen nun 15 neue Heldengebäude in der Oberwelt errichten. Sie rekrutieren und verbessern Helden, um ihre „Armee des Guten" zu stärken (Habe ich das wirklich geschrieben? Igitt).

Zeit für etwas altmodischen Spaß: Spieler:innen trainieren die neu gewonnenen Fähigkeiten von „Team Gut" und lernen, wie man in echter Zusammenarbeit vor sich hinmetzelt – auf einer brandneuen Gefechtskarte, „Dynamisches Geschwisterduo".

Gut getarnt! Um in der Helden-Community nicht aufzufallen (es sei betont, dass das eine reine Zweckgemeinschaft ist), bekommt Thalya ein neues, heldenhaftes (würg) Outfit.

Dungeons 4 – Not Another Multiverse erscheint am 10. Dezember für PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5.