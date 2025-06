Dungeons 4 – Tales from the Campfire erscheint am 26. Juni

Kalypso Media und Realmforge Studios kündigen den dritten DLC für ihr erfolgreiches Dungeon-Management-Spiel Dungeons 4 an: Tales from the Campfire erscheint am 26. Juni auf Steam, Xbox PC, Xbox Series X|S, PlayStation®5 und Nintendo Switch™.

Dungeons 4 – Tales from the Campfire umfasst eine brandneue Kampagne mit vier Missionen, in der der Erzähler, der für seine Größe erstaunliche Gorgu (auch bekannt als das Nachwuchs-Böse), die rechte Hand des Absoluten Bösen – Thalya – sowie ihr unerträglich tugendhafter Stiefbruder Tristan zurückkehren. Spieler erhalten mit vier neuen Fähigkeiten, wie „Schlechte Luft“ und „Heldengräber“, noch mehr fiese Anpassungsmöglichkeiten für Thalya.

Gerade als Thalya und Tristan glauben, nach den Ereignissen des letzten DLCs Not Another Multiverse wieder in ihre eigene Dimension entkommen zu sein, hat das Multiversum ganz andere Pläne! Statt sicher in Thalyas geliebtem Dungeon oder Tristans übertrieben perfekter Festung zu landen, werden sie vom Kurs abgebracht und müssen sich auf mühsame Weise zurückkämpfen. Unterwegs bekommt Gorgu einen Wutanfall nach dem anderen und bringt damit nicht nur die Sicherheit des Camps, sondern auch den Verstand der beiden Geschwister in Gefahr.

Spieler begleiten diese alles andere als fröhliche Truppe beim nächtlichen Lageraufbau, während sie versuchen, das Windeltragende Böse mit ein paar finsteren Geschichten aus der Vergangenheit in den Schlaf zu wiegen – denn was eignet sich besser als Gute-Nacht-Geschichten für einen künftigen Dungeon Lord? Unter anderem erleben sie die Zerstörung einer Heldenfestung, während die Sonne den Gegnern beinahe Unbesiegbarkeit verleiht, einen teuflischen Plan zur Sprengung eines Postzugs (ja, genau deshalb kommt dein Paket zu spät) und einen epischen Showdown gegen den Ritter des Ordens der Schafe. Also: Lager aufschlagen, Marshmallows bereitlegen und sich bereitmachen für eine böse Gute-Nacht-Geschichte der besonderen Art.

