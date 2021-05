Dungeons & Dragons: Dark Alliance: 2020 war das beste Jahr in der Franchise-Geschichte

Wizards of the Coast kann mit Stolz verkünden, dass 2020 wieder einmal das erfolgreichste Jahr für Dungeons & Dragons in seiner reichen Franchise-Geschichte war. Und das, nachdem auch 2019 bereits ein Rekordjahr war. Das legendäre Tabletop-Spiel wächst weiter und diversifiziert seine Community, die mittlerweile mehr als 50 Millionen Fans weltweit zählt.

Nach einem präzedenzlosen Jahr für Unternehmen und Privatpersonen ist Wizards of the Coast stolz darauf, auf die Art und Weise zurückblicken zu können, wie das Team und die Community stärker als je zuvor zusammengekommen sind, obwohl man nur auf Distanz auf gemeinsame Abenteuer gehen konnte. Wizards hat in einer Infografik Kennzahlen für 2020 zusammengestellt, die das Wachstum der Marke veranschaulichen und feiern und wichtige Meilensteine für D&D im kommenden Jahr hervorheben.

Im Jahr 2020 begrüßte D&D noch mehr prominente Spieler und Content Creator an den Tischen, sei es bei D&D Live, D&D Celebration oder anderen aufregenden Spielen, unter anderem mit den Casts von Game of Thrones und Stranger Things sowie WWE-Superstars und eine Reihe britischer Top-Comedians.

Die wichtigsten Statistiken von 2020:

Aktuell mehr als 50 Millionen Spieler!

7. Wachstumsjahr in Folge

Im Vergleich zum Vorjahr ist der Umsatz global um 33 % gestiegen

#DND hebt auf TikTok ab mit über 1 Milliarde Views im Jahr 2020

Über 4 Millionen Views bei D&D Live 2020

Tasha’s Cauldron of Everything war das am meisten vorbestellte D&D-Buch aller Zeiten!

März 2020 markierte einen historischen Höchststand des Suchinteresses

Millionen heruntergeladener kostenloser D&D-Materialien vom Stay at Home, Play at Home-Hub

Was kommt als nächstes für D&D in diesem Jahr? Dank regelmäßiger TTRPG-Veröffentlichungen, dem kommenden Koop-Action-Brawler Dark Alliance am 22. Juni auf PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Xbox Game Pass, die aufregende MTG- und D&D-Crossover-Magic-Erweiterung Dungeons & Dragons: Adventures in the Forgotten Realms, die am 23. Juli erscheint und die Rückkehr von Sonderveranstaltungen wie D&D Live und D&D Celebration, ist die Marke optimal auf ein weiteres erfolgreiches Jahr vorbereitet vor und erweitert ihren Einfluss als führendes Fantasy-Franchise in den Mainstream-Medien weiter.