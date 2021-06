Dungeons & Dragons: Dark Alliance: Action-RPG kann vorinstalliert werden

Wer von euch direkt am Veröffentlichungstag das Action-RPG Dungeons & Dragons: Dark Alliance spielen möchte, kann das Spiel jetzt vorinstallieren. Mit der benötigten Speichergröße von fast 23 GB könnt ihr sicherstellen, am 22. Juni in die Echtzeitkämpfe einzusteigen.

Dungeons & Dragons: Dark Alliance im Xbox Store vorbestellen

Dark Alliance erweckt die Welt von Dungeons & Dragons in einem explosiven Action-RPG voller Echtzeitkämpfe und dynamischem Koop zum Leben. Frostriesen und rachsüchtige Drachen streifen unkontrolliert durch Icewind Dale, während einfallende Armeen des Bösen jeden Tag stärker werden.

Jetzt müssen vier Helden den Ansturm der Kreaturen zurückschlagen und sich der Dunkelheit entgegenstellen. Wählt euren Helden und schließt euch mit bis zu drei Freunden zusammen, um gegen legendäre Monster zu kämpfen. Erforscht die eisige Welt von Icewind Dale, während ihr schier unaufhaltsame Bosse besiegt, mächtige Ausrüstung erspielt und neue Fähigkeiten freischaltet, um euch noch größeren Herausforderungen zu stellen.

Dungeons & Dragons: Dark Alliance erscheint am 22. Juni 2021 für Xbox Konsolen, PlayStation, PC und wird direkt im Xbox Game Pass veröffentlicht.