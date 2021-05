Dungeons & Dragons: Dark Alliance: Benedict Cumberbatch im animierten Kurzfilm

Wizards of the Coast freuen sich, eine sommerlange Feier mit Drizzt Do’Urden, dem legendären Helden von Dungeons & Dragons, zu beginnen! Den Auftakt macht ein animierter Kurzfilm, der von Benedict Cumberbatch erzählt und von R.A. Salvatore geschrieben wurde, sowie das “All Things Drizzt” Video, ein Feature-Video das einen exklusiven Einblick in alle Drizzt-Angebote dieses Sommers bietet, einschließlich des Videospiels Dark Alliance (22. Juni), des neuesten Legend of Drizzt-Romans (3. August) und eine Vorschau auf (3) neue Magic: The Gathering-Karten aus dem Set Adventures in the Forgotten Realms (23. Juli).