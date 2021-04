Dungeons & Dragons: Dark Alliance: Entwickler-Video beleuchtet Kämpfe im Spiel

Entwickler Tuque Games möchte das neue Dungeons & Dragons: Dark Alliance nicht als Remake veröffentlichen – und auch nicht als Sequel zu den Klassikern Dark Alliance 1 & 2, welche schon auf der ursprünglichen Xbox zu Hause waren. Man möchte euch die Forgoten Realm spüren, die Ungemütlichkeit von Icewind Dale und euch gegen die dunkle Allianz der Monster kämpfen lassen.

Laut Art Director Stefan Leblanc möchte man eine epische Geschichte erzählen und euch in gewaltige Kämpfe schicken. Leider ist die komplette Vision durch die begrenzte Zeit und Man-Power so nicht in allen Bereichen umsetzbar. Daher erzählt auch das neue Dark Alliance nur einen Teil aus dem riesigen Dungeons & Dragons-Universum und fokussiert dabei das Gameplay deutlich auf das Kampfgeschehen mit Koop-Interaktionen.

Das Team konzentriert sich auf gut choreografierte Gefechte, die euch mit einem Free-Flow-System in den Rythmus des Kampfes ziehen sollen. Man versuche die Bewegungen, Zauber und Gegner möglichst treu nach den Beschreibungen aus den Büchern von R.A. Salvatore einzufangen. Wenn alles klappt, könnt ihr euch ab dem 22. Juni 2021 in die Feldzüge gegen die Dunkle Allianz stürzen. Dungeons & Dragons: Dark Alliance erscheint für Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 und PC.