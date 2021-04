Dungeons & Dragons: Dark Alliance: Hagedorn-Bosskampf im neuen Gameplay Trailer

In einem knapp einminütigem Video zeigen euch die Entwickler von Dungeons & Dragons: Dark Alliance, wie der Bosskampf gegen Hagedorn aussehen wird.

Die Entwickler verkünden: „Wir stellen euch Hagedorn vor – einen der epischen Bosse in Dark Alliance. Mächtige magische Kristalle verleihen ihm Fähigkeiten, die weitaus furchterregender sind als die anderer Gegner. Ihr seid alles, was sich Hagedorn und seiner Armee von Duergar in den Weg stellt.“

Der Fiesling nutzt seine Umgebung für Angriffe und macht den Eindruck, als müsst ihr euch schnell fortbewegen, um ihn besiegen zu können.

Wie das Ganze in Action aussieht, könnt ihr im nachfolgenden Video bestaunen:

Dark Alliance, das explosive Action-Rollenspiel, das auf der umfangreichen Geschichte der Forgotten Realms in Dungeons & Dragons aufbaut, erscheint am 22. Juni 2021 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S.

Vorbestellung:

Spieler, die auf Xbox One Konsolen oder Xbox Series X|S vorbestellen, müssen das Spiel nur einmal kaufen und erhalten es auf beiden Plattformen über Smart Delivery.