Dungeons & Dragons: Dark Alliance: Post-Launch Plan mit kostenlosen DLCs enthüllt

Dungeon & Dragons, eines der bekanntesten Pen-&-Paper-Rollenspiele flimmert bald mit Dark Alliance ein weiteres Mal über eure Mattscheibe. Entwickler Tuque Games bringt mit Dungeon & Dragons: Dark Alliance, was im beliebten D&D-Universum spielt, ein neues Action-Rollenspiel auf den Markt.

Das Spiel wurde in einem neuen Trailer (weiter unten) ausführlich vorgestellt und wird am 22. Juni 2021 für PC, Xbox und PlayStation verfügbar – sowie im Xbox Game Pass für Konsole und PC ab dem ersten Tag erhältlich sein.

Dungeon & Dragons: Dark Alliance ist der spirituelle Nachfolger von Baldur’s Gate: Dark Alliance, hat jedoch in Sachen Gameplay nicht mehr viel mit dem Diablo-Klon zu tun. Ihr könnt euch nun in der Third-Person-Perspektive durch Horden von Monster metzeln. In typischer Hack-&-Slay-Manier ist es möglich, sich mit bis zu vier Spielern durchzukämpfen.

Dazu gibt es insgesamt vier Charaktere, die allesamt spielbar sind. Jeder der vier Figuren hat verschiedene Fähigkeiten – außerdem könnt ihr im Laufe des Spiels weitere Moves freischalten. Bisher sind drei Erweiterungen für das Spiel geplant. Die ersten beiden, „Wraiths“ und „Trolls“, sind kostenlos und bieten euch weitere Story-Missionen und neue Monster. Außerdem soll ein Split-Screen-Modus im Sommer folgen.

Die Informationen zu den Erweiterungen haben wir hier für euch zusammengetragen:

Kostenloser DLC 1: Wraiths

DLC 1: Wraiths beinhaltet eine neue Story-Mission über drei Level, in der ihr eine Fraktion von Wraiths bekämpft, die versuchen, einen Waldgeist für ihre eigenen Zwecke zu korrumpieren. Der DLC soll im Sommer veröffentlicht werden.

Das ist aber noch nicht alles! Mit diesem Update soll die Optionen für das Zwei-Spieler-Split-Screen-Erlebnis auf PC und Xbox Serie X|S hinzugefügt werden.

Kostenloser DLC 2: Trolls

Der zweite geplante DLC erscheint diesen Herbst und ist ebenfalls kostenlos für alle. Der Trolls-DLC wird eine neue Story-Mission enthalten, die über drei Level erzählt wird.

Trolle sind in Kelvin’s Cairn eingedrungen und es liegt an euch, sie auszurotten. Dieser DLC fügt dem Spiel außerdem neue Herausforderungsstufen hinzu, mit denen ihr höhere Expertenschwierigkeiten überwinden könnt.

Echoes of the Blood War – Expansion

Eine große kostenpflichtige Erweiterung namens „Echoes of the Blood War“ ist für das Ende des Jahres vorgesehen. Diese Erweiterung wird dem Spiel einen brandneuen, Magie nutzenden spielbaren Charakter hinzufügen. Zusammen mit dem neuen Magier-Charakter kommt eine neue Storyline mit neuen Missionen und neuen Monstern.

Beim Kauf der Standard-Version ist ein Upgrade auf die jeweilige Next-Gen-Konsole kostenlos. Bei der Deluxe Edition sind weitere Inhalte wie ein Artbook, ein Waffenset und das dritte, kostenpflichtige DLC „Echoes of the Blood War“ dabei.

Hier gibt es den Gameplay-Overview-Trailer zu sehen:

Dungeon & Dragons: Dark Alliance erscheint am 22. Juni 2021 für Xbox One, Xbox Series X|S, Windows PC, PS4 & PS5 und Xbox Game Pass. Wer ein Ultimate-Abonnement hat, kann das Spiel auch über Telefone und Tablets via Xbox Cloud Gaming (Beta) ab dem am ersten Tag spielen.