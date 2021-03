Dungeons & Dragons: Dark Alliance: Verbeeg im neuen Gameplay-Trailer

Dark Alliance erweckt Dungeons & Dragons in einem Third-Person-Action-RPG mit explosiven Kämpfen und dynamischem Koop-Spiel zum Leben. Die Spieler schlüpfen in die Rolle eines der vier kultigsten D&D-Charaktere, die von R.A. Salvatore erschaffen wurden – Drizzt, Cattie-brie, Bruenor und Wulfgar – und schlagen einen Ansturm von Monstern zurück, die auf der Suche nach einem mächtigen Artefakt in Icewind Dale eingefallen sind: dem Kristallsplitter.

Jeff Hattem, Head of Studio, Tuque Games berichtet: „Montreal ist eine Stadt, die etwas vom Winter versteht. Und obwohl wir von Tuque Games uns auf einen langen und schönen Sommer freuen, haben wir hart daran gearbeitet, unsere Erfahrung mit Eis und Schnee zu kanalisieren, um Icewind Dale nachzubilden, die gefrorene nördliche Region der Vergessenen Reiche von Dungeons & Dragons. In Dark Alliance wollten wir die Monster und Umgebungen der Vergessenen Reiche mit einer Genauigkeit zum Leben erwecken, die wir als D&D-Fans und -Spieler schon immer erleben wollten. Und wir wollten ein spaßiges, emergentes Kampferlebnis. Etwas, das sehr intuitiv zu erlernen, aber dennoch schwer zu meistern ist." Dungeons & Dragons: Dark Alliance erscheint am 22. Juni für Xbox One und Xbox Serie X|S.