Dungeons of Hinterberg: Action-Rollenspiel ist offiziell Steam Deck verifiziert

Kurz vor Release des Action-Rollenspiels Dungeons of Hinterberg aus dem Hause „Microbird Games“ verkündet man die Steam Deck Kompatibilität.

Dungeons of Hinterberg feiert am 18. Juli seinen Release auf Xbox Series X/S und dem PC. Umso mehr wird es euch freuen, dass die Entwickler „Microbird Games“ via X bekannt gegeben haben, dass ihr Spiel offiziell Steam Deck verifiziert ist. Somit steht dem Spielen unterwegs nichts mehr im Weg.

Ebenso wird das Spiel von Anfang an im Xbox Game Pass für Konsole, PC und Cloud verfügbar sein.

Einen Blick auf den kurzen Ankündigungstrailer für das Steam Deck könnt ihr hier werfen: