Dungeons of Hinterberg: Medaillenspiegel: So wurde das Alpen-RPG bewertet

Autor:, in / Dungeons of Hinterberg

Hier sind die ersten Bewertungen der Fachpresse für das Alpen-RPG Dungeons of Hinterberg.

Heute wurde nicht nur Flintlock: The Siege of Dawn im Xbox Game Pass als Day One-Release aufgenommen. Auch Dungeons of Hinterberg ist ab sofort für Xbox Game Pass Abonnenten spielbar.

Wie die Mischung aus Action-RPG und Social-Sim bei den Kritikern ankam und ob sich ein Ausflug in die österreichischen Alpen lohnt, zeigt der Medaillenspiegel.

Dungeons of Hinterberg – Medaillenspiegel

Checkpoint Gaming 9/10

PC Gamer 84/100

RPG Fan 83%

GamePro 82%

IGN Italy 8/10

CGMagazine 8/10

Spaziogames 7,5/10

COGconnected 72/100

Press Start 7/10

TechRaptor 5,5/10