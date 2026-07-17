Duskfade: Action-Plattformer startet am 13. August für Xbox Series X|S

Der stilvolle 3D-Action-Plattformer Duskfade erscheint am 13. August für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 und PC. Bereits jetzt könnt ihr den Titel auf Xbox und PlayStation mit einer Demo ausprobieren und auf den Konsolen vorbestellen.

Zur Ankündigung haben Fireshine Games und Weird Beluga einen neuen Trailer veröffentlicht, der weitere Einblicke in die farbenfrohe Clockpunk-Welt des Spiels gibt. Vorbesteller erhalten auf allen Konsolen einen Rabatt von 20 Prozent, der reguläre Preis liegt bei 29,99 Euro.

In Duskfade begleitet ihr den jungen Helden Zirian, dessen Schwester in einem geheimnisvollen Uhrenturm gefangen ist. Gemeinsam mit seinem Begleiter Cuckoo reist er durch eine Welt, die von einer ewigen Nacht verschlungen wurde. Auf seiner Reise trifft er auf außergewöhnliche Charaktere, stellt sich mächtigen Bossgegnern und versucht, das Geheimnis der Meister-Uhrmacher zu lüften.

Spieler erwartet eine Mischung aus präzisem Plattforming und actionreichen Kämpfen. Unterschiedliche Gebiete wie verwunschene Wälder oder Unterwasserwelten bieten abwechslungsreiche Herausforderungen und erinnern mit ihrem Leveldesign an klassische 3D-Plattformer.

Neben dem Gameplay soll auch die emotionale Geschichte im Mittelpunkt stehen. Jede Herausforderung symbolisiert laut den Entwicklern einen weiteren Schritt auf Zirians Weg, seine Schwester zu retten und die Welt von ihrem Fluch zu befreien.