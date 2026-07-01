Duskfade: Demo ab sofort im Xbox Store verfügbar

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Über eine Stunde kostenlos spielen: Duskfade-Demo jetzt im Xbox Store.

Mit Duskfade steht ab sofort eine spielbare Demo im Xbox Store bereit. Interessierte können den kommenden 3D-Action-Plattformer bereits vor der Veröffentlichung ausprobieren.

Die Demo bietet laut den Entwicklern mehr als eine Stunde Spielzeit und vermittelt einen ersten Eindruck vom flüssigen Kampfsystem sowie der Erkundung der farbenfrohen Spielwelt.

Neben actionreichen Kämpfen warten zahlreiche Geheimnisse darauf, entdeckt zu werden. Begleitet werden Spieler dabei von Cuckoo, einem gefiederten Begleiter, der während des Abenteuers an ihrer Seite steht.

Wer sich selbst ein Bild von Duskfade machen möchte, kann die Demo ab sofort kostenlos über den Xbox Store herunterladen.

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4 Kommentare Added

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  1. ZombieGott79 98440 XP Posting Machine Level 4 | 01.07.2026 - 10:54 Uhr

    Werde ich mir die Tage mal anschauen. Mit einer Demo kann man nie was falsch machen .

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  2. Rotten 133745 XP Elite-at-Arms Silber | 01.07.2026 - 11:03 Uhr

    Werd ik ma laden diese Demo 😅✌🏻 danke für die Info

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