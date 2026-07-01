Duskfade: Demo ab sofort im Xbox Store verfügbar

Über eine Stunde kostenlos spielen: Duskfade-Demo jetzt im Xbox Store.

Mit Duskfade steht ab sofort eine spielbare Demo im Xbox Store bereit. Interessierte können den kommenden 3D-Action-Plattformer bereits vor der Veröffentlichung ausprobieren.

Die Demo bietet laut den Entwicklern mehr als eine Stunde Spielzeit und vermittelt einen ersten Eindruck vom flüssigen Kampfsystem sowie der Erkundung der farbenfrohen Spielwelt.

Neben actionreichen Kämpfen warten zahlreiche Geheimnisse darauf, entdeckt zu werden. Begleitet werden Spieler dabei von Cuckoo, einem gefiederten Begleiter, der während des Abenteuers an ihrer Seite steht.

Wer sich selbst ein Bild von Duskfade machen möchte, kann die Demo ab sofort kostenlos über den Xbox Store herunterladen.