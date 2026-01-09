Duskfade: Temporeiches 3D‑Action‑Platforming im ewigen Nachtland

In einem neuen Trailer entfaltet Duskfade seine energiegeladene Mischung aus Sprüngen, Schwingen und schnellen Angriffen, die als Hommage an klassische 3D‑Action‑Plattformer gedacht ist.

Die Präsentation von Duskfade führt direkt in eine fantastische Welt, die von einem rätselhaften Clock Tower in ewige Nacht gestürzt wurde und nun auf Zirians Eingreifen angewiesen ist. Begleitet wird er von seinem mechanischen Cuckoo, der ihn auf seiner Rettungsmission unterstützt.

Der Trailer zeigt, wie Zirian die Grenzen der Zeit sprengt, während er sich durch dynamische Levelstrukturen bewegt, die mit vertikalen Passagen, temporeichen Plattform‑Sequenzen und stilisierten Gegnern gefüllt sind.

Die Atmosphäre von Duskfade lebt von kontrastreichen Farben, scharfen Bewegungsabläufen und einem Setting, das ständig zwischen Magie und Mechanik pendelt. Die Reise, seine Schwester zu retten, bildet den emotionalen Kern, während die Welt selbst mit jeder Szene neue Facetten offenbart.