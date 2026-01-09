Duskfade: Temporeiches 3D‑Action‑Platforming im ewigen Nachtland

Autor: , in News / Duskfade
Duskfade präsentiert Zirians Zeitreise‑Abenteuer gegen den mysteriösen Clock Tower.

In einem neuen Trailer entfaltet Duskfade seine energiegeladene Mischung aus Sprüngen, Schwingen und schnellen Angriffen, die als Hommage an klassische 3D‑Action‑Plattformer gedacht ist.

Die Präsentation von Duskfade führt direkt in eine fantastische Welt, die von einem rätselhaften Clock Tower in ewige Nacht gestürzt wurde und nun auf Zirians Eingreifen angewiesen ist. Begleitet wird er von seinem mechanischen Cuckoo, der ihn auf seiner Rettungsmission unterstützt.

Der Trailer zeigt, wie Zirian die Grenzen der Zeit sprengt, während er sich durch dynamische Levelstrukturen bewegt, die mit vertikalen Passagen, temporeichen Plattform‑Sequenzen und stilisierten Gegnern gefüllt sind.

Die Atmosphäre von Duskfade lebt von kontrastreichen Farben, scharfen Bewegungsabläufen und einem Setting, das ständig zwischen Magie und Mechanik pendelt. Die Reise, seine Schwester zu retten, bildet den emotionalen Kern, während die Welt selbst mit jeder Szene neue Facetten offenbart.

4 Kommentare Added

  3. Katanameister 291120 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 09.01.2026 - 10:23 Uhr

    Sieht doch sehr solide aus, mir gefallen die Plattformsequenzen besonders gut.

  4. Lord Maternus 361525 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 09.01.2026 - 10:41 Uhr

    Da fällt mir ein, dass ich noch ein oder zwei Kingdom Hearts Spiele habe, die ich noch nicht gezockt habe xD
    Aber Duskfade sieht cool aus, habe ich schon in einigen Videos über Indie Games gesehen. Muss ich mir mal merken.

