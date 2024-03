Dustborn: Weitere Details zum Abenteuerspiel

Autor:, in / Dustborn

Eine gefährliche Reise durch ein alternatives Amerika erwartet euch in Dustborn.

Spotlight by Quantic Dream und das Osloer Studio Red Thread Games freuen sich, bekannt zu geben, dass Dustborn am 20. August 2024 für PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S und Xbox One erscheinen wird.

Das Veröffentlichungsdatum wurde während der Future Games Show Spring Edition bekannt gegeben, wie wir bereits berichtet haben. Außerdem wurde in einem neuen Trailer noch nie zuvor gesehenes Spielmaterial gezeigt.

Doch damit nicht genug, denn ein weiteres Video mit einer Gameplay-Übersicht bietet weitere Informationen über Dustborn:

Dieses Action-Adventure für Einzelspieler lädt die Spieler ein, sich auf einen mysteriösen Roadtrip zu begeben, um ein wichtiges Paket von Pacifica nach Nova Scotia zu transportieren.

Pax und ihre Crew reisen undercover als Punk-Rock-Band und erkunden die atemberaubenden Neo-Western-Landschaften eines alternativen Amerikas. Unterwegs machen sie Boxenstopps, um Crewmitglieder zu rekrutieren, Beziehungen aufzubauen, unvorhergesehene Aufgaben zu erfüllen und ihre Verfolger zu bekämpfen.

„Dustborn baut auf unserer Erfahrung bei der Entwicklung von erzählerischen Einzelspieler-Projekten wie Draugen oder The Dreamfall Chapters auf und gab uns die Möglichkeit, das Action/Adventure-Genre zu erkunden“, erklärt Creative Director Ragnar Tørnquist. „Es ist in erster Linie ein charakterorientiertes Spiel über Menschen und die Macht von Worten. In Dustborn geht es darum, die eigene Crew und ihre Beziehungen zu verstehen und wie die eigenen Worte die Welt um einen herum formen. Wir können es kaum erwarten, dass sich die Spieler auf diesen verrückten Roadtrip begeben.“

Dustborn erforscht die Macht von Worten durch die Augen der spielbaren Figur Pax, einer sogenannten Anomalen, mit der Fähigkeit, Sprache als Waffe einzusetzen.

Durch die Erschaffung neuer Wörter kann sich Pax aus brenzligen Situationen herausreden, indem sie ihre Stimmgewalt nutzt, um Bedrohungen zu neutralisieren und die Menschen um sie herum, einschließlich ihrer Crew, zu beeinflussen.

Das Zusammenstellen, Verwalten und Aufbauen von Beziehungen zu dieser Gruppe von Außenseitern – jeder mit einer fesselnden Geschichte und gegensätzlichen Persönlichkeiten – wird sich als eine komplexe Aufgabe erweisen, bei der Pax ihre Fähigkeiten sorgfältig einsetzen muss.

Diese farbenfrohe und gefährliche Reise in ein dystopisches Amerika wird die Spieler in unerwartete Situationen führen, die so vielfältig sind wie die Landschaften, die sie entdecken werden.

Der Roadtrip ist vollgepackt mit Herausforderungen wie Ermittlungen und Rätseln, bei denen die besonderen Kräfte der Crew gefragt sind, actiongeladenen Kämpfen mit bewaffneten Worten oder musikalischen Live-Auftritten von The Dustborns, der Rockband der Crew.

Die Spieler werfen Molotow-Cocktails von einem Motorrad aus, schwingen einen Baseballschläger, um Hubschrauber auszuschalten und vieles mehr. Ein ganz normaler Roadtrip eben.

Dustborn wird am 20. August 2024 digital für PC über Steam und Epic Games Store, PlayStation 5 und PlayStation 4, Xbox Series S/X und Xbox One zum empfohlenen Preis von 29,99 € veröffentlicht. Eine physische Edition wird gleichzeitig zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 39,99 € veröffentlicht. Diese Sonderausgabe wird enthalten:

Zwei Postkarten von wichtigen Orten, die von der Crew besucht wurden;

Eine Karte der amerikanischen Republik, auf der alle Zwischenstopps verzeichnet sind, die die Crew einlegen muss, bevor sie an ihrem endgültigen Ziel ankommt;

Ein 32-seitiger Comic über das Leben der Crew, bevor sie diese riskante Mission antritt;

Aufkleber mit ikonischen Elementen aus dem Spiel