Dustland Delivery: Postapokalyptisches Survival-Epos landet bald auf Konsolen

Zum Jahresauftakt meldet sich HappyPlayer mit einem ungewöhnlich umfangreichen Indie-Projekt zurück.

Dustland Delivery erscheint am 22. Januar für Nintendo Switch, Xbox und PlayStation 5 und entführt euch in eine verwüstete Welt, in der jede Entscheidung über das Überleben eurer Karawane entscheidet. Die Mischung aus Survival-Mechaniken und Management-Elementen bildet das Fundament eines Abenteuers, das sich über viele Stunden entfaltet.

Schon zu Beginn stellt euch das Spiel vor die Aufgabe, eine eigene Gruppe aus Abenteurern zusammenzustellen. Die Reise führt durch eine Ödnis, die von rivalisierenden Fraktionen, verlassenen Außenposten und ständigen Gefahren geprägt ist.

Jede Stadt dient als Versorgungsstation, als Handelsplatz und als Quelle neuer Aufträge. Gleichzeitig wächst euer Einfluss, während ihr ein Handelsnetzwerk aufbaut, das sich inmitten einer von Zombies bedrohten Welt behaupten muss.

Der Umfang fällt für ein Indie-Projekt bemerkenswert aus. Über vierzig Stunden Spielzeit, sechs große Fraktionen, vier ausbaubare Basen und eine beeindruckende Zahl an Figuren und Waren sorgen dafür, dass kaum eine Reise der anderen gleicht.

Mehr als zweihundert NPCs, fast hundert rekrutierbare Charaktere und eine breite Palette an Ressourcen und Ausrüstung formen ein System, das ständig neue Situationen erzeugt. Tausende Events und Quests warten darauf, entdeckt zu werden, und stellen euch immer wieder vor neue Herausforderungen.

Eure Karawane lebt von den Persönlichkeiten, die ihr anheuert. Jeder Charakter bringt eigene Werte und Fähigkeiten mit, die sich im Laufe der Zeit weiterentwickeln. Ob Kämpfer, Sammler, Jäger oder Handwerker, die Mitglieder eurer Gruppe übernehmen zentrale Aufgaben und können sogar ganze Basen verwalten. Ihre Loyalität spielt eine wichtige Rolle, denn in einer Welt voller Gefahren sind sie eure verlässlichste Unterstützung.

Mit Dustland Delivery erwartet euch ein Survival-Management-Titel, der seine postapokalyptische Kulisse mit einer Vielzahl an Systemen verbindet. Die Veröffentlichung auf allen großen Konsolen macht den Einstieg leicht und ermöglicht Spielern, das Abenteuer direkt zum Start in vollem Umfang zu erleben.