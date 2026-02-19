Dustwind: Resistance: Canyon Cross DLC für jetzt auf PlayStation & Xbox

Mit dem heutigen Tag schließt Dustwind Resistance eine wichtige Lücke: Das Canyon Cross DLC erscheint nun auch auf PlayStation und Xbox.

Nach dem erfolgreichen Steam-Start im November ist die Erweiterung damit auf allen Plattformen verfügbar. Parallel dazu hat die PC-Version auf Steam ein weiteres Update erhalten, das den Gesamtzustand des Spiels weiter verbessert.

Inhaltlich knüpft Canyon Cross direkt an die Ereignisse des Hauptspiels an. Der Sieg über den Warlord war nur ein Zwischenschritt – nun bedroht ein brutaler Raider General die Siedlung Canyon Cross. Ihr übernehmt erneut die Kontrolle über Jake und sein Team, um die Angreifer zurückzuschlagen und die Region zu verteidigen. Die Erweiterung setzt auf eine Mischung aus taktischer Planung, explosiver Action und neuen spielerischen Möglichkeiten.

Die Missionen führen euch durch verlassene Bunker, über verwüstete Außenposten und in Gefechte, die ihr mit neuen Elite-Waffen und dem Scraptrack bestreiten könnt. Ein reaktiviertes Militärsatellitensystem sorgt für zusätzliche Feuerkraft aus der Luft, während die zerstörbare Umgebung taktische Vorteile eröffnet. Insgesamt bietet das DLC rund fünf Stunden neues Material, verteilt auf fünf Missionen und fünf frische Waffen.

Für Konsolenspieler erscheint die Erweiterung heute am 19.02.2026 zum Preis von 4,99 € und erweitert Dustwind Resistance um eine kompakte, aber intensive Kampagne, die das postapokalyptische Setting weiter vertieft.