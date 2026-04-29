Dustwind: Resistance: Tunnels of Death DLC führt in albtraumhafte Untergrund-Missionen mit neuen Mutanten

Dustwind: Resistance erhält mit „Tunnels of Death“ einen neuen DLC mit vier Missionen und düsteren Untergrund-Levels.

Mit „Tunnels of Death“ erhält Dustwind: Resistance die zweite große DLC-Erweiterung, die im Juni 2026 für PC, Xbox und PlayStation erscheinen soll.

Die Handlung setzt rund 20 Jahre vor den Ereignissen der Hauptkampagne an und rückt eine frühere Generation zentraler Charaktere in den Fokus. Spieler übernehmen die Kontrolle über Harlan, den Vater von Jake, und kämpfen gemeinsam mit Figuren wie Bob McCoy, Sgt. Perkins und Governor Rodriguez in deren aktiver Vergangenheit.

Im Zentrum der Erweiterung steht eine gefährliche Flucht aus einem von Banden kontrollierten Stadtviertel. Der einzige Ausweg führt tief in ein verlassenes Tunnelsystem, das sich schnell als tödliche Falle entpuppt. In der Dunkelheit lauern mutierte Kreaturen, die durch Verfall und Zeitverzerrung entstanden sind.

Das DLC umfasst vier neue Missionen mit einer Spielzeit von rund vier Stunden. Zusätzlich werden neue Gameplay-Mechaniken sowie ein neues Waffen-Item eingeführt, während das Überleben in den engen, unübersichtlichen Tunneln verstärkt in den Fokus rückt.

Dustwind: Resistance bleibt damit seinem Mix aus taktischem Echtzeitkampf und Pausenfunktion treu, erweitert jedoch die Survival-Komponente deutlich um Horror-Elemente im Untergrund.

Entwickelt wurde das Spiel vom deutschen Studio Z-Software, das seit über 17 Jahren im Bereich taktischer und immersiver Spiele aktiv ist.