Dying Light 2 Stay Human: 500 Stunden garantierter Spielspaß

Techland hat auf Twitter bekannt gegeben, dass Spieler mit Dying Light 2 Stay Human 500 Stunden beschäftigt sein können, wenn sie alle Missionen, Nebenaufgaben, Schauplätze und alle Enden abschließen möchten. Das würde einem Fußmarsch von Warschau nach Madrid gleichkommen.

Spieler mit weniger Ambitionen, die nur die Hauptstory und Nebenquests erledigen wollen, werden immer noch 100 Stunden brauchen, um das Spiel zu beenden.

Note: It's about 100% completion rate, most of the players who are in for story and side quests will be able to complete the game quicker, it will still be a solid experience though!

UPDATE:

500 hours is related to maxing out the game – finishing all the quests, endings, and exploring every part of the world, but a regular player should finish the story + side quests and do quite a lot of exploring in less than 100 hours, so don't worry! 🥰 https://t.co/4R641zkLpg

— Dying Light (@DyingLightGame) January 8, 2022