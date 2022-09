Dying Light 2 Stay Human: Bloody Ties Erweiterung bietet sechs Stunden Story-Inhalte

Autor:, in / Dying Light 2 Stay Human

Auf der Gamescom kündigte Techland mit Bloody Ties die erste Erweiterung für das Zombie-Survivalspiel Dying Light 2 Stay Human an.

Bloody Ties wird am 13. Oktober für alle Plattformen erscheinen und ein neues Story-Abenteuer mit einem Turnier in einer Gladiatorenarena bereitstellen, über das wir euch in dieser Meldung samt Trailer informiert haben.

Auf Twitter ging Lead Designer Tymon Smektala auf ein Video ein, in dem Dying Light 2 Stay Human massive Probleme vorgeworfen wurden und dass im DLC hauptsächlich nur menschliche Feinde vorkommen würden. Smektala stellte klar, dass Kämpfe gegen Menschen in Bloody Ties maximal 30 % ausmachen würden. Der DLC würde über sechs Stunden an Story-Inhalten bieten, dazu Nebenquests, einige Geheimnisse und eben auch viele Begegnungen mit Infizierten.