Dying Light 2 Stay Human: Neuer Vorbesteller-Bonus hinzugefügt

Um euch in der unbarmherzigen Welt von Dying Light 2 Stay Human zu unterstützen, bietet sich das exklusive Vorbesteller-Skin-Paket „Reach for the Sky“ an. Es wurde in Zusammenarbeit mit der Hollywood-Schauspielerin Rosario Dawson entworfen, die ihr als Lawan in Dying Light 2 Stay Human kennenlernt, und enthält einen Skin für Lawans tödliche Armbrust, ihr Outfit, ihren Rucksack und ihren Paraglider.

Den gleichen Stil könnt ihr auch für Aiden haben, da Rucksack und Gleitschirm von ihm benutzt werden können.

Falls ihr eure Vorbestellung längst aufgegeben habt, müsst ihr euch keine Sorgen machen. Dieser Bonus wird zusätzlich zu allen Vorbestellungen hinzugefügt, auch zu den vergangenen!

Hier könnt ihr euch den Dying Light 2 Stay Human CGI-Trailer noch einmal anschauen:

Dying Light 2 Stay Human wird am 4. Februar 2022 für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One und PC veröffentlicht.