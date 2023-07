Dying Light 2 Stay Human: Crossover mit The Walking Dead gestartet

Autor:, in / Dying Light 2 Stay Human

Das Zombiespiel Dying Light 2 Stay Human feiert das 20. Jubiläum von The Walking Dead mit einem Crossover.

Techland feiert in Dying Light 2 Stay Human eine große Geburtstagsparty zu Ehren der legendären Reihe. Skybound Entertainment’s The Walking Dead Comics werden dieses Jahr 20 Jahre alt und ihr könnt mit dabei sein.

Das Event zu The Walking Dead bietet eine Woche lang verschiedene Herausforderungen mit unterschiedlichen Belohnungen. Es hat bereits begonnen und läuft bis zum 02. August um 16:00 Uhr.

Jeden Tag gibt es ein neues persönliches Ziel, wie beispielsweise Gegner mit Fernkampfwaffen zu töten. Dafür erhält man einzigartige Comic-Cover im Design von Dying Light 2 Stay Human gemischt mit The Walking Dead, die im Spiel gesammelt werden können.

Die Cover sind jeweils nur an einem bestimmten Tag mit einem bestimmten persönlichen Ziel erhältlich. Wer es schafft, alle 7 Comic-Cover zu sammeln, auf den wartet noch eine abschließende Herausforderung. Hier winkt als Belohnung ein The Walking Dead Waffen-Talisman.

Und für die motiviertesten Fans gibt es noch eine besondere Überraschung: Lucille – den berüchtigten Baseballschläger von Negan! Um die Waffe inklusive Entwurf zu erhalten, müssen während der Event-Woche insgesamt 850 Gegner getötet werden. Praktischerweise leistet man damit automatisch einen Beitrag zum Community-Ziel, weltweit 160 Millionen Gegner in dieser Woche zu töten und für alle den Sheriff-Hut von Rick freizuschalten!

Um den Look zu vervollständigen, kann man auch das The Walking Dead-Bundle für 7,99 Euro kaufen – mit dem kompletten Outfit von Rick Grimes sowie dem The Walking Dead-Gleitschirm. Aber wem es nur um die legendären Waffen der Serie geht, wird im Bundle auch fündig. Lucille ist natürlich dabei, aber auch das Katana von Michonne hat seine Fans. Außerdem wartet noch das Messer von Negan auf seinen Einsatz. Alle drei Waffen gibt es jeweils mit ihren Entwürfen.