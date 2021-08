Dying Light 2 Stay Human: Dying 2 Know gamescom Edition angekündigt

Die dritte Episode der Online-Serie Dying Light 2 Stay Human: Dying 2 Know erscheint in einer neuen, überraschenden Form exklusiv zur gamescom

Techland lädt zur nächsten Dying 2 Know (D2K) – gamescom Edition ein, der dritten Episode der Webserie, die tief in die Welt von Dying Light 2 Stay Human eintaucht.

Während der speziellen gamescom-Episode, die von Lead Game Designer Tymon Smektała moderiert und über das gamescom Studio in Zusammenarbeit mit IGN gestreamt wird, verrät das Entwicklerteam am 26. August ab 20 Uhr mehr zum Thema Parkour und Kampf, zeigt einen Gameplay-Trailer und vieles mehr.

Parkour ist ein Schlüsselelement von Dying Light 2: Stay Human. Die Episode zeigt, wie man Parkour kreativ einsetzt, um den Spielablauf und die Entwicklung eines fortschrittlichen und realistischen Bewegungssystems in der Welt von Dying Light 2 zu verbessern. Außerdem wird gezeigt, wie man komplexe Parkour-Bewegungen in den Kampf einbaut.

In Dying Light 2: Stay Human finden die Spieler nicht nur heraus, wie stark Aidens Fäuste und Beine als Waffen sein können, sondern sie entdecken auch ein Arsenal an tödlichen Werkzeugen, mit denen sie sich gegen die Infizierten und Menschen behaupten können. In dieser Episode werden auch die Inspirationen hinter den Waffen im Spiel enthüllt, Dying Light 2 Parkour und Kampf in Zahlen vorgestellt und das Fraktionssystem näher erläutert.

Die neue Episode Dying 2 Know gamescom Edition wird den Zuschauern außerdem die Unterschiede zwischen dem Kampf gegen Infizierte und Menschen näher bringen, mit weiteren Details zum immersiven und kreativen Kampfsystem.

Techland wird weitere Details zu Techland GG (Gamers and Goodies) und seinem kommenden UGC-Cosplay-Wettbewerb bekannt geben. Techland GG ist ein Community-Hub, der die Spieler aller Techland-Titel, beginnend mit Dying Light und Dying Light 2 Stay Human, erweitern, verbinden und einbinden wird.

Techland hat außerdem den Start eines neuen, einzigartigen Events in der Welt von Dying Light angekündigt. In Low Gravity wird Harran von Eindringlingen aus dem Weltall heimgesucht und Spieler müssen die Erde vor der Invasion und den Außerirdischen beschützen. Unbekannte haben die Schwerkraft verändert, was sich auf das Verhalten der Spieler und ihrer Gegner auswirkt. Das Low Gravity-Event findet bis zum 1. September 2021, 19 Uhr statt.

Dying Light 2 Stay Human, veröffentlicht von Techland, erscheint am 7. Dezember für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S.