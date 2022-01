Dying Light 2 Stay Human: Dying 2 Know More bringt weitere Details zum Spiel

Die letzte Folge Dying 2 Know zu Dying Light 2 Stay Human mag ausgestrahlt worden sein, aber es gibt ja immer noch Dying 2 Know More!

Techland hat das neueste Dying 2 Know More-Video zu Dying Light 2 Stay Human veröffentlicht, in dem es um spannende Details zu einer der wichtigsten Spielmechaniken geht: Parkour. In einem speziellen Interview mit Lead Game Designer Tymon Smektała erfahren Spieler mehr über die Parkour-Mechanik, die Schwerkraft-Mechanik im Spiel sowie darüber, wie man ein Spiel realitätsnah – aber nicht zu realitätsnah – gestalten kann. Dabei wird auch darauf eingegangen, warum dieser Realismus auch für die Spieler wichtig ist.

Die neue Episode von Dying 2 Know More ist bereits auf verfügbar, und wer die letzte Episode von Dying 2 Know verpasst hat, findet sie dort ebenfalls, zusammen mit neuem Gameplay-Material mit dem Titel The Reason: