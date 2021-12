Dying Light 2 Stay Human: Dying 2 Know More mit Jonah Scott veröffentlicht

Autor:, in / Dying Light 2 Stay Human

Techland veröffentlicht eine neue Folge von Dying 2 Know More mit Jonah Scott, der Stimme von Aiden Caldwell.

Techland hat eine neue Episode von Dying 2 Know More auf YouTube veröffentlicht. Der Gast dieser Episode ist Jonah Scott, die Stimme von Aiden Caldwell, dem Hauptprotagonisten von Dying Light 2 Stay Human. Jonah verrät einige Details über die Arbeit als Synchronsprecher, die Länge von Skripten und seine Traumrollen als Synchronsprecher.

Spieler, die sich schon immer gefragt haben, wie es ist, den Hauptcharakter des Spiels zu spielen, sollten diese spezielle Folge von Dying 2 Know More nicht verpassen.

Die vollständige Folge kann hier angesehen werden:

Der Dezember 2021 ist auch der Monat, in dem Techland sein 30-jähriges Bestehen feiert! Zu diesem Anlass hat sich das Studio mit GOG und Steam zusammengetan, um den Spielern die Möglichkeit zu geben, einige ihrer früheren Spiele völlig kostenlos zu spielen. Außerdem wird es noch mehr Geschenke und Angebote für die Spieler geben – weitere Details finden sich in dem speziellen Jubiläumsbereich auf TechlandGG, Techlands eigenem Belohnungsprogramm für Spieler. Zu dem Event gibt es ein Gratisexemplar von Crime Cities und Call of Juarez, um das 30-jährige Jubiläum von Techland gebührend zu feiern.