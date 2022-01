Dying Light 2 Stay Human: Dying 2 Know More The City Art verfügbar

Techland hat die nächste Dying 2 Know More Episode veröffentlicht. Diese Episode ist etwas Besonderes, voller künstlerischer Inspirationen und spannender Details über die tägliche Arbeit der Entwickler bei Techland.

Die Entwickler von Dying Light 2 Stay Human nehmen euch mit auf eine künstlerische Reise durch die Stadt in der neuesten Folge von Dying 2 Know More, in der der Environment Art Directorin, Katarzyna Tarnacka, einige Geschichten hinter den Wandmalereien und der Stadtkunst erzählt, die ihr im Spiel bewundern könnt: