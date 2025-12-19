Dying Light 2 Stay Human: Erspielt euch euren Brief an den Weihnachtsmann

Die Weihnachtszeit kehrt mit dem Winter-Event „Winter Tales – Gifts from Above 2025“ zu Dying Light 2: Stay Human zurück und bringt saisonale Aktivitäten, wöchentliche Ziele und exklusive Belohnungen nach Villedor.

Baka ist zurück in Villedor mit einer Reihe neuer Kopfgeldaufträge, die die Spieler erfüllen können. Wenn sie mit ihm vorankommen, werden in seinem Laden Gegenstände freigeschaltet, die vom Level der Spieler abhängen. Diese Gegenstände können mit Süßigkeiten gekauft werden, die man durch das Töten von saisonalen Zombie-Gegnern sammelt – darunter Naughty Biters, Naughty Bolters, Naughty Virals, Uncle Snow und Ice Spitters.

Spieler, die durch das Abschließen von Kopfgeldaufträgen genügend Reputationspunkte sammeln, erhalten von Baka einen Brief an den Weihnachtsmann. Das Versenden eines Briefes löst den speziellen Airdrop aus. Diese Begegnungen werden von den stärksten Gegnern verteidigt, bieten aber auch die wertvollsten Beutegegenstände, darunter saisonale Waffen und Ausrüstungsgegenstände.

Spieler können auch an wöchentlichen Community-Zielen teilnehmen, um noch seltenere Belohnungen freizuschalten. Jede Woche konzentriert sich darauf, einen bestimmten saisonalen Gegnertypen zu besiegen, und das Erreichen des Meilensteins bringt thematische Waffen und Amulette ein:

18. Dezember bis 23. Dezember – Woche 1: Töte böse Beißer – Belohnungen sind unter anderem das Gletschermesser und das Schneesaison-Ornament-Amulett.

23. Dezember bis 30. Dezember – Woche 2: Töte unartige Virals – Belohnungen sind unter anderem die Keule „Leitstern“ und der Talisman „Weihnachtsornament“.

30. Dezember bis 8. Januar – Woche 3: Töte Onkel Schnee – Belohnungen sind unter anderem die Fraktale-Frost-Axt und der Talisman „Neujahrsornament“.

Darüber hinaus führt das Winter-Update eine neue Art von Bundle in unserem Ingame-Store ein: das Evolving Bundle. Diese Bundles enthalten Waffen, kosmetische Gegenstände und ein Outfit, die sich zu exklusiveren Versionen weiterentwickeln, wenn Spieler die damit verbundenen Quests und Herausforderungen abschließen.

Das erste Bundle dieser Art ist das „Night Wolf Evolving Bundle“, das sich im Laufe einer vierteiligen Questreihe zum „Crimson Werewolf“-Set entwickelt. Auf diese Weise können Spieler zwei Versionen eines mächtigen Gewehrs, ein Outfit, sechs Ausrüstungsgegenstände und einen Gleitschirm-Skin erwerben. Das Bundle enthält außerdem die Nahkampfwaffe „Wolf’s Claws“ und eine exklusive Variante des Greifhaken.