Dying Light 2 Stay Human: Erste Dying City Audiogeschichte veröffentlicht

Techland hat die erste Audiogeschichte aus der Dying City Reihe veröffentlicht. Die Kurzgeschichte „Rosemary“ führt die Spieler in die Geschichte von Dying Light 2 Stay Human ein. Das Hörbuch lässt sich hier anhören:

„Rosemary“ ist eine urbane Legende aus der Welt von Dying Light 2 Stay Human, die speziell für Fans von gruseligen Lagerfeuergeschichten geschaffen wurde. Sie ist die erste in einer Reihe von kurzen Audiogeschichten über unglaubliche Ereignisse, bei denen man kaum glauben kann, dass sie wirklich passiert sind.

In der postapokalyptischen Welt von Dying Light 2 gibt es viele solcher Geschichten und die Schwierigkeiten des Überlebens in einer Stadt voller Gefahren sind eine unerschöpfliche Quelle der Inspiration. Indem die Bürger von The City diese Geschichten während der Treffen miteinander teilen, können sie sich einander annähern, eine kleine Atempause einlegen und die zerbrechlichen sozialen Grenzen wiederherstellen. Sie lehren auch, wie man lebt und Ärger vermeidet… und manchmal dienen sie einfach dazu, die Geräusche der Nacht zu übertönen, wenn die Spieler schon von weitem Monster aus ihren Verstecken kommen hören und jedes Rascheln und jeder Schritt hinter der Mauer Gefahr bedeutet.

Die Spieler können sich dank der Audio Storys wie einer der Bewohner von The City fühlen – nachts beim Licht einer UV-Lampe zusammengekauert, um einer weiteren Gruselgeschichte zu lauschen.

Die Audiogeschichte „Rosemary“ ist die erste Geschichte in einer Reihe von urbanen Legenden. Techland wird bald weitere Features aus der Welt von Dying Light 2 Stay Human präsentieren, nicht nur in Form von Audio-Inhalten.

Die Rollen in der deutschen Version von “Rosemary” werden von folgenden Sprechern vertont:

Erzähler: PAUL PETERMAN

Alte Lady: BOŻENA BARANOWSKA

Junge: JERRY WIDUCH

Dying Light 2 Stay Human wird von Techland veröffentlicht und erscheint für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S.

