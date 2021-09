Dying Light 2 Stay Human: Exklusiv: Zweite Audio Story Antigone veröffentlicht

Techland hat uns von Xboxdynasty die zweite Audio-Story aus der Dying City Reihe zeitlich exklusiv zur Verfügung gestellt, damit ihr euch schon vor allen anderen das zweite Kapitel anhören könnt. Das Hörspiel “Antigone” erzählt von einer Liebesgeschichte in einer postapokalyptischen Welt. Hier geht es zu Teil 1 der Serie.

Die Audio Story lässt sich hier anhören:

Diesmal lädt Techland alle Fans von Schauergeschichten ein, den Worten einer alten Frau zu lauschen, die ein junges Pärchen aus The City trifft und ihnen eine Unterkunft anbietet. Während der langen Nacht wird sie ihnen eine längst vergessene Geschichte erzählen, die bis zu den Anfängen der Pandemie zurückreicht.

An einem Ort wie The City, an dem die Liebe auf die härteste Probe gestellt wird – den Tod -, finden einige Menschen dennoch einen Weg, die damit verbundenen Herausforderungen zu meistern. Wie? Zuhörer können der Geschichte in “Antigone” lauschen und sich selbst ein Bild machen.

Die Audio Story “Antigone” ist die zweite Geschichte in einer Reihe von urbanen Legenden. Techland wird in Kürze weiteres Material aus der Welt von Dying Light 2 Stay Human präsentieren, nicht nur in Form von Audio. Die deutsche Version der Aufnahme wurde von folgenden Sprechern aufgenommen:

Junge – Jerry Widuch

Alte Frau – Bozena Baranowska

Mädchen – Bogumila Kozłowska

Dying Light 2 Stay Human wird von Techland veröffentlicht und erscheint für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S.

Als zusätzlichen Service für alle Besucher bieten wir euch die Möglichkeit die zweite Episode innerhalb der nächsten 72 Stunden auch als MP3-File herunterzuladen. Somit könnt ihr die Geschichte dann ganz bequem bei eurem nächsten Spaziergang oder ähnliches hören.

Dying Light 2 Stay Human Vorbestellung