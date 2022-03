Dying Light 2 Stay Human: Fotomodus und New Game+ angeblich in Arbeit

Techland scheint weiterhin fleißig an Dying Light 2 zu werkeln. Nachdem bereits neue Parkour-Herausforderungen, Hotfixes und Performance-Verbesserungen veröffentlicht wurden, scheint das Team an einem neuen Foto- und einem New Game Plus-Modus zu arbeiten.

In einem Interview mit GameInformer sagte Tymon Smektała, dass die größte Überraschung für Techland war, wie schnell einige Spieler 100, 200 und sogar 300 Stunden in das Spiel investieren konnten. Vielleicht genauso überraschend waren die Anfragen nach neuen Inhalten von denjenigen, die so schnell so viel von Dying Light 2 gespielt haben. Einige der größten Wünsche, die das Team gehört hat, sind ein New Game Plus-Modus, ein Fotomodus und zusätzliche Schwierigkeitsgrade.

„Das sind definitiv Dinge, die derzeit auf dem Tisch liegen und an denen gearbeitet wird“, sagt er. „Ich möchte hier nicht zu sehr ins Detail gehen… aber sehr bald werden die Leute sehen, dass diese Dinge in der einen oder anderen Form in das Spiel eingebaut werden.“