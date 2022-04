Dying Light 2 Stay Human: FOV-Slider und weitere Details zum New Game+ Modus

Wie wir bereits berichtet haben, bietet das neue Update 1.3.0 für Dying Light 2 Stay Human einige Neuerungen, behebt eine Reihe von Koop-Problemen und liefert komplett neue, von der Community gewünschte, Endgame-Inhalte. Außerdem wird dem Spiel am 27. April New Game+ hinzugefügt.

Der NG+-Modus wird für alle Spieler verfügbar sein, die das Hauptspiel beendet haben. Er ermöglicht den Spielern, The City erneut zu besuchen, die Geschichte noch einmal zu erleben und andere Entscheidungen zu treffen als beim ersten Durchspielen. Neben einer neuen Skalierung der Gegner werden auch ein höherer Schwierigkeitsgrad sowie Boni eingeführt.

In der neuen Episode von At The Fish Eye gibt es von den Entwicklern weitere Informationen zum neuen Update:

In NG+ behalten die Spieler den Fortschritt ihres ersten Abenteuers bei. Doch das ist noch nicht alles, denn mit NG+ kommen viele neue Anpassungen in Dying Light 2 Stay Human.

In diesem neuen Spielmodus können die Spieler 30 neue Inhibitoren finden, die an weniger offensichtlichen Stellen versteckt sind, um die Gesundheit und Ausdauer ihrer Charaktere zu maximieren.

Außerdem passt sich der Schwierigkeitsgrad der Gegner jetzt an Aidens Stufe an. Für diejenigen, die nach noch anspruchsvolleren Gefechten suchen, hat Techland Begegnungen mit goldenen Markern vorbereitet. Diese speziellen Begegnungen stellen eine echte Herausforderung für erfahrene Pilger dar und stecken voller besonderer Gegner in all ihren Varianten.

In der neuen Quest namens „Something Big Has Been Here“ warten zudem neue Gegner, die die Spieler mit mutierten Infizierten und neuen Angriffen überraschen.

Neue Herausforderungen und Begegnungen belohnen die Spieler mit einem höheren Vorkommen von „legendären“ Waffen und wertvollen Gegenständen. Für Spieler, die lieber Titel als Preise sammeln, hat Techland eine neue Platinmedaille für Parkour-Herausforderungen hinzugefügt, die auf den besten Ergebnissen der Spieler basiert.

Neben den neuen Features in Update 1.3.0 hat Techland auch eine Reihe von Fehlern im Zusammenhang mit dem Koop-Modus behoben, darunter einige verbleibende “Dead Loops”.

Für Konsolenspieler wurde ein FOV-Schieberegler (Field of View) hinzugefügt, mit dem die Perspektive geändert werden kann (nur PS5 und Xbox Series X).