Dying Light 2 Stay Human: Gameplay für Januar angekündigt

Im Vorfeld der Veröffentlichung von Dying Light 2 Stay Human hat Entwickler Techland schon einiges vom Spiel gezeigt, und es gibt eine gute Vorstellung davon, wie es auf PC und den New-Gen-Konsolen aussieht.

Techlands Community Manager „Uncy“ bestätigte jetzt auf Twitter, dass man bald neues Gameplay-Material von Dying Light 2 Stay Human auf Old-Gen-Hardware sehen wird. Ein genaues Datum dafür wurde zwar noch nicht genannt, aber dies soll irgendwann im Januar vorgestellt werden.

A lot of people were asking me on Discord, so I think it's only fair to also say it here:

We're planning to show old-gen gameplay as we know how important it is for our players. I cannot share any dates yet, you can expect it to be shown in January#Dyinglight2 @DyingLightGame

— Uncy (@Uncy8) December 29, 2021